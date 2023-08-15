У НАТО припустили, що Україна віддасть росії частину територій: у МЗС дали чітку відповідь

Заяви високопосадовця НАТО викликали різку реакцію МЗС

У НАТО припустили, що Україна може відмовитись від частини своїх територій, щоб швидше приєднатися до Альянсу.

Як повідомляє VG, про це розповів начальник апарату генсека НАТО Стіан Йєнсен під час публічної дискусії у норвезькій оренді.

При цьому Єнсен зазначив, що не вважає такий варіант правильним, проте наголосив, що "важливо, щоб ми це обговорювали".

"Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території та набуття членства в НАТО в обмін на це", — сказав він.

За його словами, дискусії щодо майбутнього статусу в контексті НАТО продовжуються і в ході обговорень вже звучать варіанти з відмовою Україною від частини своїх територій.

Водночас він додав, що Україна має сама вирішувати, коли та на яких умовах вона хоче вести переговори.

У відповідь на це речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook повідомив, що подібні розмови є неприйнятними.

"Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують", — зазначив представник МЗС.

За його словами, свідомі чи випадкові заяви з цього приводу є підіграванням росії, і натомість необхідно обговорювати, як прискорити перемогу України та набуття нею повноцінного членства в НАТО.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес розповів про те, що вірить у перемогу України, оскільки насправді росія набагато тендітніша, ніж намагається показати кремль. При цьому він вважає, що через величезну кількість втрат у лавах російської армії може статися розкол.