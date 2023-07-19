"Розкол цілком реальний": Бен Уоллес розповів, чи зможе Україна перемогти росію

У росії розуміють, що нічого не зможуть протиставити НАТО

Попри численні погрози з боку росії, диктатор володимир путін не зможе щось зробити проти НАТО, оскільки його країна надто крихка.

Як передає The Guardian, про це розповів міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес на конференції Інституту Блера у Лондоні.

За його словами, росіяни дуже обережно ставляться до кордонів Альянсу і намагаються не робити провокацій.

"Ми не бачили нападок на такі регіони як Естонія чи Латвія. Вони були абсолютно уважні до НАТО", — сказав він і додав, що це є наслідком стримування статті про колективну оборону.

При цьому він зазначив, що вторгнення росії в Україну призвело до відродження Альянсу і дозволило йому вийти із багаторічного застою. Крім того, Уоллес вважає, що Україна здатна перемогти у цій війні.

"Я вважаю, що росія набагато крихкіша, ніж хочуть визнати росіяни… Розкол в ієрархії російської армії цілком реальний, кількість втрат жахлива", — додав він.

Як повідомлялося раніше, колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер раніше розповів, що в НАТО ще не зрозуміли, наскільки глобальні наслідки матиме російське вторгнення в Україну, і що буде, якщо кремлю вдасться перемогти у цій війні.