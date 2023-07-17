Бен Уоллес залишає пост міністра оборони Британії: ЗМІ дізналися, хто може його замінити

Як кандидати на посаду вже назвалося кілька імен

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі може обійняти посаду міністра оборони після того, як Бен Уоллес залишить свою посаду.

Як інформує The Times з посиланням на свої джерела, оборонний напрямок є одним із найважливіших в уряді Ріші Сунака, а Клеверлі має досвід у цій сфері не лише завдяки своїй поточній посаді, а й тому, що він є військовим резервістом.

Втім, кандидатура чинного глави МЗС не є єдиною.

Крім нього, на посаду голови Міноборони розглядають колишнього міністра зовнішньої торгівлі Енн-Марі Тревельян, а також молодшого міністра безпеки Тома Тугендхата.

Серед інших кандидатів на цю посаду називалися імена молодшого міністра Збройних сил Джеймса Хіпі, головного секретаря Міністерства фінансів Джона Глена та лідера Палати громад Пенні Мордонт.

Як повідомлялося раніше, 15 липня Уоллес підтвердив чутки про те, що більше не має наміру очолювати Міноборони і збирається піти після закінчення терміну його повноважень восени поточного року. Він також зазначив, що повідомив про своє рішення прем’єру ще 16 червня, проте вирішив тримати це в таємниці.

У ЗМІ існує версія, що таке рішення було ухвалено після того, як Сунаку не вдалося переконати США та інші країни НАТО в тому, що Уоллес має стати новим головою Альянсу замість Єнса Столтенберга, чиї повноваження були продовжені ще на один термін.