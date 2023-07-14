"Наїзд" Уоллеса і Пристайка на Зеленського: в Україні пояснили, що це було

Незважаючи на цей інцидент, відносини України та Британії залишаються колишніми.

Посол України в Британії Вадим Пристайко пояснив свої слова на адресу Володимира Зеленського, який у саркастичній формі відповів міністру оборони Британії Бену Уоллесу, який заявив, що країни Заходу – це не Amazon. А глава МЗС України Дмитро Кулеба розставив крапки над "і" щодо всієї цієї ситуації.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, на думку Пристайка, яку він озвучив у коментарі "УП", сарказм не потрібен між дружніми країнами.

"Саркастичний коментар британського міністра про Амазон, отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен!", - каже посол.

Він зазначив, що якщо Уоллесу щось не подобається, він міг би це не виносити у публічний простір, а просто зв’язатися із самим Пристайком.

"Тим більше, що і президент Зеленський, і весь український народ, включаючи наших солдатів, які використовують британську техніку, завжди дякують Великій Британії", - зазначив український посол.

А ось Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону пояснив усю неприємну ситуацію "прикрим непорозумінням".

"Власне прем’єр Британії Ріші Сунак спростував слова свого міністра і сказав, що він цінує подяку України, яка регулярно озвучується у різних форматах", - сказав він.

Кулеба підкреслив, що ні в кого немає підстав звинувачувати Україну в будь-якій невдячності.

"Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна. І коли мене часто запитують колеги, міністри, журналісти іноземні: "Чи достатньо вам передали зброю?". Я кажу: "Зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги". Ось коли переможемо, тоді я скажу: "Дякую, зброї було достатньо", — каже Кулеба.

Міністр також розповів, що на саміті НАТО у Вільнюсі українська делегація сиділа поряд із британською. Тоді ж міністри оборони держав домовилися про важливе воєнне рішення щодо зброї, на яке погодився Уоллес.

Кулеба наголосив, що всі рішення продовжують ухвалювати так, як потрібно.

"А те, що там хтось не вважає себе Amazon (онлайн-магазин — ред.). Ми ж не проти, щоб він ставав Amazon. Нехай залишається просто великим відкритим для України складом британської зброї. Ми дуже вдячні кожному. Країні яка передала один снаряд і країні, яка дала сто тисяч снарядів. Ми їм усім вдячні", — додав міністр.

Нагадаємо, що під час саміту НАТО у Вільнюсі міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що країни заходу не онлайн-магазин Amazon, щоб надавати необхідне озброєння Україні на першу вимогу.

"Хочемо ми того чи ні, але люди хочуть бачити хоч трохи подяки...", - сказав він.

У відповідь на це президент Зеленський у саркастичній формі відповів, що "Ми можемо прокидатися вранці і дякувати йому".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський зробив жорстку заяву щодо НАТО.