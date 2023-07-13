"Почніть ранок із подяки Бену Воллесу": українці відповіли міністру оборони Британії мемами

Український народ, як і зазвичай, реагує на будь-які виклики відбірним гумором

Серйозна заява міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса щодо недостатньої вдячності України за допомогу Заходу не пройшла непоміченою. Причому як представниками вищої влади, так і звичайними українцями. Останні відреагували на неї вже звично — десятками мемів та фотожаб.

"Телеграф" дослідив стрічки популярних соцмереж, аби зробити для читачів підбірку найкращих жартів. Попри те, що частково невдоволення політика люди розуміють, це не заважає їм створювати все нові і нові приводи для усмішки.

Більшість інтернет-користувачів дещо саркастично висловлює бажану Воллесом подяку, при цьому закликаючи інших робити те саме.

При цьому дехто із українців не підбирав слів, жартуючи про непорозуміння між українськими та британськими політиками.

Слід зазначити, що відомий громадський активіст Сергій Стерненко теж не лишився осторонь заяви Воллеса. Ранок четверга у його Telegram-каналі розпочався жартівливим закликом до підписників.

При цьому в мережі також можна знайти тих, хто нагадує, чим саме Україна завдячує Великій Британії та Бену Воллесу, як очільнику місцевого міноборони.

Нагадаємо, що першим жартома про ранкову подяку для Бена Воллеса заявив президент Володимир Зеленський. При цьому він підкреслив, що справді безмежно вдячний офіційному Лондону за постійну підтримку.