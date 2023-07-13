"Начните утро с благодарности Бену Уоллесу": украинцы ответили министру обороны Британии мемами

Украинский народ, как обычно, реагирует на любые вызовы отборным юмором

Серьезное заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса относительно недостаточной благодарности Украины за помощь Западу не прошло незамеченным. Причем, как представителями высшей власти, так и обычными украинцами. Последние отреагировали на нее уже привычно – десятками мемов и фотожаб.

"Телеграф" исследовал ленты популярных соцсетей, чтобы сделать для читателей подборку лучших шуток. Несмотря на то, что частично недовольство политика люди понимают, это не мешает им создавать все новые и новые поводы для улыбки.

Большинство интернет-пользователей несколько саркастически выражают желаемую Уоллесом благодарность, при этом призывая других делать то же самое.

При этом некоторые из украинцев не подбирали слова, шутя о недоразумении между украинскими и британскими политиками.

Следует отметить, что известный общественный активист Сергей Стерненко тоже не остался в стороне от заявления Воллеса. Утро четверга в его Telegram-канале началось шутливым призывом к подписчикам.

При этом в сети также можно найти тех, кто напоминает, чем именно Украина обязана Великобритании и Бену Уоллесу, как главе местного минобороны.

Напомним, что первой в шутку о утренней благодарности для Бена Уоллеса заявил президент Владимир Зеленский. При этом он подчеркнул, что действительно безгранично благодарен официальному Лондону за постоянную поддержку.