Посол України у Великій Британії розкритикував слова Зеленського щодо "подяки Воллесу"

Показувати росіянам якісь конфлікти з міжнародними партнерами — не найкраща ідея

Колишній глава МЗС та посол України у Великій Британії Вадим Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" висловлювання Володимира Зеленського у бік міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, який дорікнув за "недостатню подяку" за військову допомогу.

Про це пише Sky News.

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом у його вчорашній заяві... Він сказав, що щоранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому... Я не думаю, що це здоровий сарказм", — заявив посол.

Він також додав, що небажано демонструвати росіянам будь-які конфлікти з міжнародними партнерами.

"Ми не повинні показувати росіянам, що між нами (з партнерами — Ред.) щось є, вони повинні знати, що ми працюємо разом. Якщо щось трапиться, Бен може подзвонити мені й розповісти все, що він хоче", – вважає Вадим Пристайко.

Зазначимо, раніше Володимир Зеленський розкритикував країни НАТО через їх обговорення лише формулювання на запрошення до Альянсу, а не членства. Своєю чергою Воллес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за зброю, оскільки бажання отримати швидко нову військову допомогу не завжди показує те, що країна вдячна за минулу.

Під час пресконференції на саміті НАТО у Вільнюсі Зеленський відреагував на закид Воллеса і сказав наступне: "Я не знаю, що він має на увазі, як ще ми можемо подякувати. Нехай він напише, як ми можемо ще дякувати. Можемо вранці прокидатися і дякувати йому".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що підбиваючи підсумки дводенного саміту у Вільнюсі Зеленський зазначив, що тепер Україна прибрала всі двозначності у питанні свого можливого членства в НАТО.