"Вдома чекає серйозна розмова": Зеленський поцілував дружину президента Литви на очах у дружини, відео стало вірусним

Мила ситуація змусила посміхнутися українців

Президент України Володимир Зеленський на саміт НАТО у Вільнюсі вирушив зі своєю дружиною Оленою Зеленською і користувачі в мережі не залишили поза увагою те, як пара поводиться на публіці.

Зокрема, Телеграм-канали звернули увагу на ситуацію, коли український лідер вітає дружину президента Литви Діану Непайте-Науседене не традиційним потисканням рук, а обіймами та поцілунками в щоку.

При цьому інтерес в українців викликав на вчинок президента, а реакція його дружини.

Зеленський також обнявся і з президентом Литви

На опублікованих у мережі кадрах видно, як Олена Зеленська уважно стежить за діями президента, а потім відмовляється тримати його за руку.

У мережі висловили припущення, що Зеленська не очікувала побачити такі ніжності від свого чоловіка до першої леді Литви.

Мила ситуація змусила посміхнутися українців, які відразу почали припускати, що на Зеленського вдома чекає серйозна розмова.

Раніше "Телеграф" писав про те, що перша леді України Олена Зеленська підкорила європейців стильним автентичним образом у столиці Литви Вільнюсі.