"Дома ждет серьезный разговор": Зеленский поцеловал супругу президента Литвы на глазах у жены, видео стало вирусным

Милая ситуация заставила улыбнуться украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский на саммит НАТО в Вильнюсе отправился со своей супругой Еленой Зеленской и пользователи в сети не оставили без внимания то, как пара ведет себя на публике.

В частности, Телеграм-каналы обратили внимание на ситуацию, когда украинский лидер приветствует супругу президента Литвы Диану Непайте-Науседене не традиционным рукопожатием, а объятиями и поцелуями в щеку.

При этом интерес у украинцев вызвал на сам поступок президента, а реакция его супруги.

Зеленский также обнялся и с президентом Литвы

На опубликованных в сети кадрах видно, как Елена Зеленская пристально следит за действиями президента, а после чего отказывается держать его за руку.

В сети предположили, что Зеленской не понравились такие нежности супруга с первой леди Литвы.

Милая ситуация заставила улыбнуться украинцев, которые тут же начали предполагать, что Зеленского дома ждет серьезный разговор.

Ранее "Телеграф" писал о том, что первая леди Украины Елена Зеленская покорила европейцев стильным аутентичным образом в столице Литвы Вильнюсе.