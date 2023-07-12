С гуцульскими нотками: Зеленская покорила аутентичным луком в вышитой рубашке украинского бренда (фото)

Первая леди Украины надела вышиванку, которая стоит более 9 тысяч гривен

Первая леди Украины Елена Зеленская покорила европейцев стильным аутентичным образом в Вильнюсе, где перед участием в саммите НАТО выступил на главной площади президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленская появилась на мероприятии, которое состоялось в столице Литвы во вторник, 11 июля, в вышитой рубашке из весенней коллекции украинского бренда Gunia project. Стоимость вышиванки составляет 9,8 тыс. гривен, как указано на сайте онлайн-магазина.

Покрой рубашки базируется на силуэте вышитой Борщевской рубашки. Вышивка черным по белому – еще одно отличие традиции этого региона. Дизайн орнамента вдохновлен эстетикой рисованного гуцульского кафеля. Изделие дополнено латунной пуговицей в форме сердца. Брюки тоже украинского бренда Katimo.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кстати, недавно самая популярная женщина в Инстаграме Кайли Дженер купила сервиз того же бренда Gunia project. Стоимость одной тарелки из коллекции Indigo ceramic (2020) составляет 2700 гривен. Посуда изготовлена вручную и расписана в стиле наива, вдохновленном орнаментами украинских ковров.