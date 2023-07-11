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Все в элегантных образах: Том Круз, Ребекка Фергюсон и другие звезды появились на премьере новой "Миссии невыполнимой" (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Том Круз и Пом Клементьефф на красной дорожке в Нью-Йорке Новость обновлена 11 июля 2023, 14:47
Том Круз и Пом Клементьефф на красной дорожке в Нью-Йорке. Фото Getty Images

Актрисы картины особенно сияли на красной дорожке в Нью-Йорке

Пресс-тур, посвященный новой части боевика с Томом Крузом "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть I", где актер сыграл бесстрашного агента IMF Итана Ханта, подходит к концу.

В понедельник в полном составе на красной ковровой дорожке собрались все главные герои приключенческой ленты, включая самого 61-летнего Круза, представивший картину в Южной Корее и итальянском Риме, Ребекку Фергюсон, известную по роли бывшего агента МИ-6 Ильзы Фауст, Саймона Пегга, воплотивший роль веселого технического специалиста Бенджи Данна.

Мероприятие состоялось 10 июля в Линкольн-центре в Нью-Йорке. На нем сошлись и знаменитости, которые только недавно присоединились к легендарному касту. Среди них можно выделить знакомую поклонникам франшизы Ванессу Кирби, Пом Клементьефф и Хейли Этвелл. Кстати, Тому Крузу в 2020 году приписывали роман с Этвелл, в своем время сыгравшая в "Капитане Америке" от Marvel.

Ребекка Фергюсон
Ребекка Фергюсон в блестящем черном бальном платье без бретелек. Свой образ актриса завершила огромным массивным ожерельем
Хейли Этвелл
Хейли Этвелл с мерцающим серебряным платьем из коллекции Alberta Ferretti Resort 2024
Пом Клементьефф
Пом Клементьефф в элегантном красном платье без бретелек с короткой белой стрижкой пикси
ванесса кирби
Ванесса Кирби в атласном платье телесного цвета
саймон пегг
Саймон Пегг был элегантен в сине-черном костюме с рисунком
том круз
Том Круз надел классический черный костюм, состоящий из брюк и блейзера в тон

Ранее "Телеграф" писал, что на протяжении всего пресс-тура Марго Робби, сыгравшая Барби в новой комедии, отдавала дань уважения знаменитой кукле. Недавно актриса продемонстрировала образ в стиле своей героини в Мексике, а до этого — в Южной Корее.

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#Том Круз #Ребекка Фергюсон #Миссия невыполнима #Саймон Пегг #Ванесса Кирби