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Выглядит помолодевшим: 60-летний Том Круз очаровал фанов на премьере новой части "Миссии невыполнимой" (фото)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Вечно молодой Том Круз
Вечно молодой Том Круз. Фото Getty Images

Актер с удовольствием позировал на красной дорожке и много улыбался

Популярный американский актер Том Круз покорил поклонников на премьере новой части кинофраншизы "Миссия невыполнима". 60-летняя знаменитость красовался на красной дорожке в стильном образе и выглядел помолодевшим.

Как сообщает "Телеграф", Том Круз посетил премьеру фильма "Миссия невыполнима: смертельная расплата, часть первая" 29 июня в Сеуле, Южная Корея. Актер с удовольствием позировал перед камерами и общался с аудиторией.

Так, для мероприятия Том Круз выбрал стильный синий костюм с пиджаком и жилетом, дополнив его белой рубашкой и лаконичными черными туфлями. Звезда покорил фанов, позируя на красной дорожке. С некоторыми зрителями актер пообщался более ближе и даже принял подарки от поклонников.

Том Круз
Стильный образ актера. Фото: Getty Images
Том Круз
Фирменная улыбка звезды. Getty Images
Том Круз
Подарок фаната. Getty Images

Американский шпионский боевик "Миссия невыполнима: смертельная расплата, часть первая" выйдет в прокат в США 14 июля 2023 года. Главную роль, агента Итана Ханта, исполнил трёхкратный обладатель премии "Золотой глобус" и четырёхкратный номинант на премию "Оскар" Том Круз.

Ранее "Телеграф" сообщал, что состоялась премьера нового сезона "Ведьмака". Актер Генри Кавилл восхитил фанатов стильный и сексуальным образом.

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#Том Круз #Миссия невыполнима