Має помолоділий вигляд: 60-річний Том Круз зачарував фанів на прем’єрі нової частини "Місії нездійсненної" (фото)

Актор із задоволенням позував на червоній доріжці та багато посміхався

Популярний американський актор Том Круз підкорив шанувальників на прем’єрі нової частини кінофраншизи "Місія нездійсненна". 60-річна знаменитість красувався на червоній доріжці у стильному образі та мав помолоділий вигляд.

Як повідомляє "Телеграф", Том Круз відвідав прем’єру фільму "Місія нездійсненна: смертельна розплата, частина перша" 29 червня у Сеулі, Південна Корея. Актор із задоволенням позував перед камерами та спілкувався з аудиторією.

Так, для заходу Том Круз вибрав стильний синій костюм із піджаком та жилетом, доповнивши його білою сорочкою і лаконічними чорними туфлями. Зірка підкорив фанів, позуючи на червоній доріжці. З деякими глядачами актор поспілкувався ближче та навіть прийняв подарунки від шанувальників.

Стильний образ актора. Фото: Getty Images

Фірмова посмішка зірки. Getty Images

Подарунок фаната. Getty Images

Американський шпигунський бойовик "Місія нездійсненна: смертельна розплата, частина перша" вийде у прокат у США 14 липня 2023 року. Головну роль, агента Ітана Ханта, виконав триразовий володар премії "Золотий глобус" та чотириразовий номінант на премію "Оскар" Том Круз.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбулася прем’єра нового сезону "Відьмака". Актор Генрі Кавіл захопив фанатів стильним і сексуальним образом.