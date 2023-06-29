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Як завжди шикарний: гарячий Генрі Кавілл зачарував елегантним видом на прем’єрі нового сезону "Відьмака" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Генрі Кавілл на прем’єрі "Відьмака 3"
Генрі Кавілл на прем’єрі "Відьмака 3". Фото Getty Images

Актор виглядав дуже стильно та сексуально

У середу, 28 червня 2023 року, в Лондоні відбулася прем’єра третього сезону популярного серіалу від Netflix — "Відьмак", в якому востаннє в ролі Геральта з Рівії ми побачимо Генрі Кавілла. У четвертому сезоні його замінитиме австралійський актор Ліам Хемсворт.

На честь події на червоній доріжці зібралися всі головні герої серіалі, і, звичайно ж, цю подію не пропустив і Кавіл. Для виходу 40-річний актор обрав чорний двобортний смокінг із сорочкою в тон та елегантними брюками.

Свій образ Генрі завершив бордовою атласною нагрудною хусткою та блискучими лакованими туфлями. Своє довге волосся Кавілл зачесав назад, відривши своє обличчя. Актор мило посміхався та фотографувався з усіма охочими.

Генрі Кавілл на прем’єрі "Відьмака 3"
Генрі Кавілл на прем’єрі "Відьмака 3" Фото: Getty Images
Генрі Кавілл у костюмі
Для появи актор вибрав елегатний чорний костюм Фото: Getty Images
Генрі Кавілл посміхається
Легка сивина у волоссі лише прикрашає Кавілла Фото: Getty Images
Генрі Кавілл посмішка
Фото: Getty Images
Генрі Кавілл з фанатами
Зі всіма охочими Кавілл фотографувався Фото: Getty Images
Генрі Кавілл
Фото: Getty Images

Позуючи для фотографій на заході, до нього також приєдналися Фрей Аллан, яка зіграла в серіалі принцесу Циріллу з Цинтри, Аня Чалотра, Єнніфер з Венгерберга в серіалі, і Джої Беті, який зіграв роль барда Лютика в серіалі.

Генрі Кавілл, Фрейя Аллан та Аня Чалотра
Генрі Кавілл з Фреєю Аллан (Цирі) та Анею Чалотра (Єнніфер) Фото: Getty Images
Генрі Кавілл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра та Джої Беті
Єнніфер, Геральд, Цирілла та Лютик Фото: Getty Images
Генрі Кавілл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра та Джої Беті
Головні герої серіалу — Генрі Кавілл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра та Джої Беті Фото: Getty Images

Зазначимо, що на заході Генрі Кавілла супроводжувала його дівчина Наталі Віскузо.

Генрі Кавілл та Наталі Віскузо
Генрі Кавілл та Наталі Віскузо Фото: Getty Images

Нагадаємо, що перші п’ять серій третього сезону "Відьмака" виходять у четвер, 29 червня, а ще три — 27 липня 2023 року.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні Генрі Кавілл показав, як виглядає жінка, яка змогла підкорити його серце. Актор приховував свої стосунки із квітня 2021 року.

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#Актор #Генрі Кавілл #Відьмак