Брат Тора замість Супермена: у "Відьмаку" від Netflix раптово замінили головного героя

Є одна версія, чому Netflix наважився замінити головного героя у розпалі саги

Третій сезон популярної адаптації "Відьмака" (The Witcher) від Netflix ще навіть не вийшов на екрани, а фанатів вже приголомшили раптовою новиною, — у четвертому сезоні головну роль більше не гратиме Генрі Кавіл, замість нього на екранах з’явиться австралійський актор Ліам Хемсворт.

Про це сам Кавілл розповів на своїй сторінці в Instagram, після чого інформацію підтвердили у Netflix.

"Мій шлях у ролі Геральта з Рівії був сповнений чудовиськ і пригод, але, на жаль, у четвертому сезоні я складу свій медальйон і мечі", — підкреслив Генрі.

Ліам також прокоментував подію, помітивши, що він є фанатом "Відьмака" та Генрі Кавілла в цій ролі, і пишається можливістю взяти мечі Білого Вовка у наступний розділ його пригод.

Так, у середині 2023 року має вийти 3 сезон "Відьмака", де головним героєм буде Генрі Кавіл, після чого вже у 4 сезоні цю роль гратиме Ліам Хемсворт.

Чому так сталося?

Причини таких кадрових змін не оголошуються, але можливо це пов’язано зі зйомками продовження серії "Супермена" від DC Comics, де головну роль грає Генрі Кавілл, — можливо в нього просто не залишилося часу для двох проектів та довелося обирати.

Генрі Кавіл у ролі Супермена

Сам Ліам відомий ролями у ряді австралійських серіалів та роллю Гейла у трилогії "Голодні ігри". Ліам — молодший брат Кріса Хемсворта, який також відомий як Тор із всесвіту Marvel.

Ліам та Кріс Хемсворт

Як повідомляв "Телеграф", напередодні Генрі Кавіл показав, як виглядає жінка, яка змогла підкорити його серце.