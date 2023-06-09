Вийшов новий трейлер останнього сезону "Відьмака" з Генрі Кавілом (відео)

Перша частина нового сезону "Відьмака" вийде на Netflix 29 червня, а друга частина — 27 липня

Після не такого успішного приквела "Відьмак: Походження" фанатам серіалу тільки й залишалося, що чекати на вихід третього сезону "Відьмака" з Генрі Кавілом у головній ролі. На жаль, цей сезон стане для актора останнім. Що ж, це ще одна нагода насолодитися новим сезоном гучного серіалу, прем’єра, якого відбудеться незабаром — 29 червня. А тим часом звернемо увагу на новий трейлер 3-го сезону Відьмака.

Трейлер, який вийшов у ніч на 9 червня на офіційному акаунті Netflix продовжує історію Геральта з Рівії, харизматичного відьмака, який подорожує небезпечним світом, виконуючи свої завдання і борючись з монстрами. Цього сезону на нього чекають нові випробування, захоплюючі пригоди та зустрічі з новими та старими персонажами.

У трейлері глядачі можуть побачити прев’ю неймовірних битв, дивовижних місць та поворотів сюжету, що інтригують. Видовищні битви, візуальні ефекти високого рівня та захоплюючі моменти викликали масу позитивних відгуків від шанувальників. Поява нових таємничих персонажів також додала загадковості та інтриги в історію.

Головну роль відьмака Геральта з Рівії знову виконав Генрі Кавіл, для якого цей сезон стане останнім. Нагадаємо, що актор відмовився від проекту заради ролі у "Супермені", яку згодом також втратив. У 4-му сезоні "Відьмака" Генрі Кавіла має замінити Ліам Хемсворт.