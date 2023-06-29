Как всегда шикарен: горячий Генри Кавилл очаровал элегантным видом на премьере нового сезона "Ведьмака" (фото)

Актер выглядел очень стильно и сексуально

В среду, 28 июня 2023 года в Лондоне состоялась премьера третьего сезона популярного сериала от Netflix — "Ведьмак", в котором в последний раз в роли Геральта из Ривии мы увидим Генри Кавилла. В четвертом сезоне его заменить австралийский актер Лиам Хемсворт.

В честь события на красной дорожке собрались все главные герои сериале, и конечно же это событие не пропустил и Кавилл. Для выхода 40-летний актер выбрал черный двубортный смокинг с рубашкой в тон и элегантными брюками.

Свой образ Генри завершил бордовым атласным нагрудным платком и блестящими лакированными туфлями. Свои длинные волосы Кавилл засечал назад, отрыв свое лицо. Актер мило улыбался и фотографировался со всеми желающими.

Генри Кавилл на премьере "Ведьмака 3" Фото: Getty Images

Для выхода в свет актер выбрал элегатный черный костюм Фото: Getty Images

Легкая седина в волосах только украшает Кавилла Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Со всеми желающими Кавилл фотографировался Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Позируя для фотографий на мероприятии, к нему также присоединились Фрейя Аллан, сыгравшая в сериале принцессу Цириллу из Цинтры, Аня Чалотра, Йеннифэр из Венгерберга в сериале, и Джои Бэти, который сыграл роль барда Лютика в сериале.

Генри Кавилл с Фреей Аллан (Цири) и Аней Чалотра (Йеннифэр) Фото: Getty Images

Йеннифэр, Геральд, Цирилла и Лютик Фото: Getty Images

Главные герои сериала - Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра и Джои Бэти Фото: Getty Images

Отметим, что на мероприятии Генри Кавилла сопровождала его девушка — Натали Вискузо.

Генри Кавилл и Натали Вискузо Фото: Getty Images

Напомним, что первые пять серий третьего сезона "Ведьмака" выходят в четверг, 29 июня, а еще три — 27 июля 2023 года.

Как сообщал "Телеграф", накануне Генри Кавилл показал, как выглядит женщина, которая смогла покорить его сердце. Актер скрывал свои отношения с апреля 2021 года.