Как всегда шикарен: горячий Генри Кавилл очаровал элегантным видом на премьере нового сезона "Ведьмака" (фото)
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Актер выглядел очень стильно и сексуально
В среду, 28 июня 2023 года в Лондоне состоялась премьера третьего сезона популярного сериала от Netflix — "Ведьмак", в котором в последний раз в роли Геральта из Ривии мы увидим Генри Кавилла. В четвертом сезоне его заменить австралийский актер Лиам Хемсворт.
В честь события на красной дорожке собрались все главные герои сериале, и конечно же это событие не пропустил и Кавилл. Для выхода 40-летний актер выбрал черный двубортный смокинг с рубашкой в тон и элегантными брюками.
Свой образ Генри завершил бордовым атласным нагрудным платком и блестящими лакированными туфлями. Свои длинные волосы Кавилл засечал назад, отрыв свое лицо. Актер мило улыбался и фотографировался со всеми желающими.
Позируя для фотографий на мероприятии, к нему также присоединились Фрейя Аллан, сыгравшая в сериале принцессу Цириллу из Цинтры, Аня Чалотра, Йеннифэр из Венгерберга в сериале, и Джои Бэти, который сыграл роль барда Лютика в сериале.
Отметим, что на мероприятии Генри Кавилла сопровождала его девушка — Натали Вискузо.
Напомним, что первые пять серий третьего сезона "Ведьмака" выходят в четверг, 29 июня, а еще три — 27 июля 2023 года.
Как сообщал "Телеграф", накануне Генри Кавилл показал, как выглядит женщина, которая смогла покорить его сердце. Актер скрывал свои отношения с апреля 2021 года.