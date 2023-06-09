Вышел новый трейлер последнего сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом (видео)

Первая часть нового сезона "Ведьмака" выйдет на Netflix 29-го июня, а вторая часть — 27-го июля

После не столь успешного приквела "Ведьмак: Происхождение" фанатам сериала только и оставалось, что ждать выхода третьего сезона "Ведьмака" с Генри Кавиллом в главной роли. К сожалению, этот сезон станет для актера последним. Что ж, это еще один повод насладиться новым сезоном нашумевшего сериала, премьера, которого состоится совсем скоро — 29 июня. А тем временем давайте обратим внимание на новый трейлер 3-го сезона Ведьмака.

Трейлер, который вышел в ночь на 9-е июня на официальном аккаунте Netflix продолжает историю Геральта из Ривии, харизматичного ведьмака, который путешествует по опасному миру, исполняя свои задания и сражаясь с монстрами. В этом сезоне его ожидают новые испытания, увлекательные приключения и встречи с новыми и старыми персонажами.

В трейлере зрители могут увидеть превью невероятных сражений, удивительных мест и интригующих поворотов сюжета. Зрелищные битвы, визуальные эффекты высокого уровня и захватывающие моменты вызвали массу положительных отзывов от поклонников. Появление новых таинственных персонажей также добавило загадочности и интриги в историю.

Главную роль ведьмака Геральта из Ривии снова исполнил Генри Кавилл, для которого этот сезон станет последним. Напомним, что актер отказался от проекта ради роли в "Супермене", которую в последствии также потерял. В 4-м сезоне "Ведьмака" Генри Кавилла должен заменить Лиам Хемсворт.