Звезда сериала "Ведьмак" впервые показал свою девушку: кто покорил сердце Геральда из Ривии (фото)

Генри и Натали впервые вышли в свет как пара.

Популярный британский актер Генри Кавилл, известный своими ролями в "Супермене" и "Ведьмаке", впервые официально представил свою возлюбленную. Ею является шикарная блондинка Натали Вискузо, как и предполагалось ранее.

Пара впервые вышла в свет официально "как пара" на премьере фильма "Энола Холмс 2" в Нью-Йорке 27 октября, пишет Daily Mail. Стоит отметить, что Генри и Натали скрывали свои отношения уже больше года, еще с апреля 2021 года.

Актер предстал в классическом сером костюме в тонкую полоску, который он сочетал с белой классической рубашкой и ярко-красным галстуком. А его спутница выбрала для красной дорожки длинное платье кремового цвета с открытыми плечами, которое она дополнила тонким черным поясом и черными туфлями на высоком каблуке.

Девушка Генри Кавилла: кто такая Натали Вискузо

Натали Вискузо – это вице-президент по телевидению и цифровым студиям в компании Legendary Entertainment, которая занимается производством фильмов в Голливуде, говорится на ее странице Linkedin. Ей 33 года, и она "дочь богатых родителей" — ее бывший магнат ночного клуба.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какими первыми впечатлениями о втором сезоне "Ведьмака" делились в сети зрители.