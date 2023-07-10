От стройной Ланы Дель Рей больше ничего не осталось: свежие фото располневшей певицы
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38-летняя звезда нравится себе такой, какая она есть
Американская певица и автор песен Лана Дель Рей (настоящее имя Элизабет Вулридж Грант) с 2020 года заметно поднабрала в весе. Сейчас исполнительнице 38 лет и пышные формы не мешают ей радовать своих поклонников новыми песнями.
Когда-то стройную и подтянутую Лану сменила пухленькая девушка, какой когда-то была британка Адель или австралийка Ребел Уилсон. Напомним, что эти знаменитости круто изменились за последние годы, когда решили похудеть и избавиться от статуса пышек.
В воскресенье, 9 июля, Лана Дель Рей выступила в лондонском Hyde Park. На ней было цветастое платье с длинными рукавами и приподнятое спереди, что открывало для зрителей перед сценой уже не такие подтянутые ножки артистки.
Стоит добавить, что несмотря на любовь фанатов к своему поп-идолу, находятся и те, которые буквально хейтят Лану за лишний вес и призывают ее худеть. Однако как видим, девушке наплевать на мнение посторонних людей.
Певице хорошо в своем новом амплуа, и к тому же это не мешает ей строить счастливые романтические отношения. Напомним, что в марте стало известно о помолвке Ланы Дель Рей с коллегой-музыкантом и управляющим партнером Range Media Partners — Эваном Виникером.