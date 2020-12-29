Утеплилась на зиму: новые фото Ланы Дель Рей шокировали поклонников (фото)

Похоже, карантин «вылез боком» певице Лане Дель Рей. Во первых знаменитость не узнать из-за пышных форм, а во вторых – она травмировала руку.

Исполнительница попала в объективы папарацци в не совсем привычном для себя образе. Когда-то стройную и подтянутую Лану сменила пухленькая девушка, да еще и с гипсом на руке.

Певица не скрывает под одеждой свой лишний вес. Лана шла в серой футболке и коротких черных шортах, которые не скрывали увеличившуюся фигуру певицы.

На ее странице в Инстаграм крайние посты также не скрывают пышные щечки Ланы. Стоит отметить, что певицы не стесняется своих форм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Сравните сами, какой раньше была Лана Дель Рей:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Femme Fatale (@lananess)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@cherrys_and_wine7)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что певица засветила помолвочное кольцо.