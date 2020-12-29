Утеплилась на зиму: новые фото Ланы Дель Рей шокировали поклонников (фото)

Похоже, карантин «вылез боком» певице Лане Дель Рей. Во первых знаменитость не узнать из-за пышных форм, а во вторых – она травмировала руку.
Исполнительница попала в объективы папарацци в не совсем привычном для себя образе. Когда-то стройную и подтянутую Лану сменила пухленькая девушка, да еще и с гипсом на руке.
Певица не скрывает под одеждой свой лишний вес. Лана шла в серой футболке и коротких черных шортах, которые не скрывали увеличившуюся фигуру певицы.
На ее странице в Инстаграм крайние посты также не скрывают пышные щечки Ланы. Стоит отметить, что певицы не стесняется своих форм.
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Сравните сами, какой раньше была Лана Дель Рей:
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Ранее, «Телеграф» сообщал, что певица засветила помолвочное кольцо.