Лана Дель Рей засветила «помолвочное» кольцо: кто стал избранником певицы (фото)

35-летняя американская исполнительница Лана Дель Рей, которая в марте этого года рассталась с полицейским Шоном Ларкином, обрела новую любовь.

Как подтвердил People близкий к окружению певицы, Лана помолвлена с 31-летним музыкантом Клейтоном Джонсоном, с которым она познакомилась в приложении для знакомств.

В понедельник, 14 декабря, во время исполнения своего нового трека Let Me Love You Like A Woman на "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном" поклонники Ланы заметили что-то блестящее на ее левом безымянном пальце.

Фото: скриншот видео

Джонсон и Дель Рей начали подписываться друг на друга в Инстаграм еще в августе. С тех пор фанаты заметили ее появление в его социальных сетях.

Парочка отпраздновала Хэллоуин с друзьями, надев одинаковые костюмы "Волшебника из страны Оз". Когда певица показала на фотографии знак мира, на ее безымянном пальце было видно кольцо.

В прошлом месяце Джонсон поделился фотографией в Инстаграм - по-видимому, сделанной Дель Рей, - на которой запечатлен его маленький пес Оливер под столом.

Новый кавалер Дель Рей был вокалистом и гитаристом трио The Johnsons , где он пел поп-треки вместе со своими братьями Чантри и Коннором. Трио, родом из Модесто, Калифорния, последний раз выпустило песню Call Anywhere в июне 2017 года на SoundCloud.

