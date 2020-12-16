Скачать
Среда, 16.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра
Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
Не хватает 250 миллиардов: на что выделили деньги в госбюджете на 2021 год (инфографика)
"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения знаменитого "Гимна Рождества" (видео)
"Щедрик, щедрик": необычные варианты исполнения (видео)
Заря выбила Десну из Кубка Украины (видео)
Заря выбила Десну из Кубка Украины (видео)

Лана Дель Рей засветила «помолвочное» кольцо: кто стал избранником певицы (фото)

Лана Дель Рей засветила «помолвочное» кольцо: кто стал избранником певицы (фото)
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram Lana Del Rey

35-летняя американская исполнительница Лана Дель Рей, которая в марте этого года рассталась с полицейским Шоном Ларкином, обрела новую любовь.

Как подтвердил People близкий к окружению певицы, Лана помолвлена с 31-летним музыкантом Клейтоном Джонсоном, с которым она познакомилась в приложении для знакомств.

В понедельник, 14 декабря, во время исполнения своего нового трека Let Me Love You Like A Woman на "Вечернем шоу с Джимми Фэллоном" поклонники Ланы заметили что-то блестящее на ее левом безымянном пальце.

Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

Джонсон и Дель Рей начали подписываться друг на друга в Инстаграм еще в августе. С тех пор фанаты заметили ее появление в его социальных сетях.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Clayton Johnson (@claywatch)

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Clayton Johnson (@claywatch)

Парочка отпраздновала Хэллоуин с друзьями, надев одинаковые костюмы "Волшебника из страны Оз". Когда певица показала на фотографии знак мира, на ее безымянном пальце было видно кольцо.

"Никаких извинений!" В сеть слили запись, как Том Круз матерно ругал подчиненных из-за COVID

В прошлом месяце Джонсон поделился фотографией в Инстаграм - по-видимому, сделанной Дель Рей, - на которой запечатлен его маленький пес Оливер под столом.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Clayton Johnson (@claywatch)

Новый кавалер Дель Рей был вокалистом и гитаристом трио The Johnsons , где он пел поп-треки вместе со своими братьями Чантри и Коннором. Трио, родом из Модесто, Калифорния, последний раз выпустило песню Call Anywhere в июне 2017 года на SoundCloud.

Ранее американская певица Лана Дель Рей разгневала своих поклонников бесполезной маской.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лана Дель Рей, Клейтон Джонсон.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьяну Черновол обвинили в умышленном убийстве по делу Майдана: все детали
02 "И с этими людьми мы в Минске пытаемся договариваться": журналист показал смешное видео по мотивам отравления Навального
03 Пострадала девушка: выяснилось, почему в центре Киева свернули протесты
04 Новейшее российское оружие впервые замечено наблюдателями ОБСЕ на Донбассе
05 "Хорошо, что эти неизвестные не изнасиловали полицейских": инцидент в Умани разозлил сеть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального
Ущербность очевидна: у Путина язвительно отреагировали на новости об отравлении Навального
В Telegram произошел новый сбой
В Telegram произошел новый сбой
Шмыгаль оправдался за финансирование медицины в Украине на 2021 год
Шмыгаль оправдался за финансирование медицины в Украине на 2021 год
Лана Дель Рей засветила «помолвочное» кольцо: кто стал избранником певицы (фото)
Лана Дель Рей засветила «помолвочное» кольцо: кто стал избранником певицы (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь