"Королева общественного здоровья": Лана Дель Рей возмутила фанатов маской для лица

Популярная американская певица Лана Дель Рей появилась на публике в сетчатой маске, что привело в замешательство ее фанатов.

Звезда появилась в таком виде в филиале книжного магазина Barnes and Noble в Лос-Анджелесе, где она читала отрывки из своего нового сборника стихов "Violet Bent Backwards Over the Grass".

В соцсети Instagram встревоженные поклонники засыпали звезду призывами надеть "настоящую маску":

"Лана, пожалуйста, наденьте настоящую маску"

"Ты чертовски хорошо знаешь, что эта маска бесполезна"

"Это не маска. Ты делаешь хорошую музыку, но принимаешь плохие решения"

"Королева общественного здоровья", - пишут фанаты.

Сестра Дель Рей, Кэролайн Грант, которая в прямом эфире транслировала чтение стихов в Instagram, сказала, что у певицы "отрицательный результат", и она держалась в двух метрах от своих поклонников. Однако на фотографиях из соцсетей видно, как она позирует в опасной близости к другим людям.

Стоит отметить, что некоторые зарубежные магазины предлагают маски с прозрачным покрытием, чтобы слабослышащие могли читать по губам, возможно и маска певицы имела внутреннюю прозрачную подкладку под сеткой. Однако сама Дель Рей на волну негодования никак не ответила.