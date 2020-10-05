Елка пришла на помощь уличному певцу, исполнявшему ее песню: видео стало вирусным в сети

На кадрах видно, как певица подбежала к парню, игравшем на гитаре и продолжила петь. Само видео было снято год назад.
я нашла лучшее видео в интернете и рыдаю pic.twitter.com/ILR5SvfSgE
— вит очка (@soulvita) October 3, 2020
Елка в своем Твиттере дала комментарий относительно происходящего.
"Видос, где я пою на Арбате, вдруг спустя год завирусился. Меня так много хвалят, будто я умерла", - написала она.
Видос, где я пою на Арбате, вдруг спустя год завирусился. Меня так много хвалят, будто я умерла))
— Певица Ёлка (@elkasinger) October 4, 2020
Елизавета Иванцив родилась в Ужгороде, но уже 15 лет живет в Москве. Позицию по Крыму и Донбассу не озвучивает.
Начала карьеру в составе ужгородской группы B&B. В 2004 году заключила контракт с Владом Валовым, после чего выпустила дебютный альбом "Город обмана".
На сегодняшний день в дискографии певицы шесть студийных альбомов, четыре сборника, тридцать три сингла, один видеоальбом и два концертных сборника.