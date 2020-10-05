Елка пришла на помощь уличному певцу, исполнявшему ее песню: видео стало вирусным в сети

В сети стал вирусным ролик о том, как певица Елка (Елизавета Иванцив) присоединилась к уличному музыканту, исполнявшему ее песню.

На кадрах видно, как певица подбежала к парню, игравшем на гитаре и продолжила петь. Само видео было снято год назад.

я нашла лучшее видео в интернете и рыдаю pic.twitter.com/ILR5SvfSgE — вит очка (@soulvita) October 3, 2020

Елка в своем Твиттере дала комментарий относительно происходящего.

"Видос, где я пою на Арбате, вдруг спустя год завирусился. Меня так много хвалят, будто я умерла", - написала она.

Видос, где я пою на Арбате, вдруг спустя год завирусился. Меня так много хвалят, будто я умерла)) — Певица Ёлка (@elkasinger) October 4, 2020

Елизавета Иванцив родилась в Ужгороде, но уже 15 лет живет в Москве. Позицию по Крыму и Донбассу не озвучивает.

Начала карьеру в составе ужгородской группы B&B. В 2004 году заключила контракт с Владом Валовым, после чего выпустила дебютный альбом "Город обмана".

На сегодняшний день в дискографии певицы шесть студийных альбомов, четыре сборника, тридцать три сингла, один видеоальбом и два концертных сборника.