Скачать
Вторник, 06.10.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
«Предчувствия беды не было»: учительница о последнем разговоре с погибшим курсантом Александром Скочковым
«Предчувствия беды не было»: учительница о последнем разговоре с погибшим курсантом Александром Скочковым
Страшное убийство в Киеве, новый пожар на Луганщине и бои в Нагорном Карабахе - главные новости 5 октября
Страшное убийство в Киеве, новый пожар на Луганщине и бои в Нагорном Карабахе - главные новости 5 октября
Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров
Только чудо поможет сборной Украины в матче с Францией: прогноз букмекеров
Отец сжег 6-летнего сына в квартире: первые подробности дикой трагедии в Киеве
Отец сжег 6-летнего сына в квартире: первые подробности дикой трагедии в Киеве

Елка пришла на помощь уличному певцу, исполнявшему ее песню: видео стало вирусным в сети

Елка пришла на помощь уличному певцу, исполнявшему ее песню: видео стало вирусным в сети
Обновлено 23:37 Пн, 5 Октябрь 2020 Телеграф Фото: Instagram elkasinger
В сети стал вирусным ролик о том, как певица Елка (Елизавета Иванцив) присоединилась к уличному музыканту, исполнявшему ее песню.

На кадрах видно, как певица подбежала к парню, игравшем на гитаре и продолжила петь. Само видео было снято год назад.

Елка в своем Твиттере дала комментарий относительно происходящего. 

"Видос, где я пою на Арбате, вдруг спустя год завирусился. Меня так много хвалят, будто я умерла", - написала она. 

Елизавета Иванцив родилась в Ужгороде, но уже 15 лет живет в Москве. Позицию по Крыму и Донбассу не озвучивает.

В сети опубликовали неизданную песню группы Roxette - Let Your Heart Dance With Me

Начала карьеру в составе ужгородской группы B&B. В 2004 году заключила контракт с Владом Валовым, после чего выпустила дебютный альбом "Город обмана".

На сегодняшний день в дискографии певицы шесть студийных альбомов, четыре сборника, тридцать три сингла, один видеоальбом и два концертных сборника.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Москва, Елка.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Броварах пьяный полицейский сбил мать с дочерью на переходе: одна из них умерла (фото, видео)
02 С голой грудью на диване: Даша Астафьева поделилась пикантными фото
03 Наташа Королева и Тарзан шокировали внешним видом после скандала с изменой (фото и видео)
04 Во время забега остановилось сердце: в Харькове умер участник марафона
05 Издевательский гол Бензема помог Реалу обыграть Леванте (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Ереване приземлился «секретный» спецборт из России (фото)
В Ереване приземлился «секретный» спецборт из России (фото)
Открыли дело об убийстве: бизнесмен рассказал о пропаже студентки в Крыму
Открыли дело об убийстве: бизнесмен рассказал о пропаже студентки в Крыму
&quot;Выбросы тут ни при чем&quot;: в России пытаются опровергнуть экологическую катастрофу на Камчатке
"Выбросы тут ни при чем": в России пытаются опровергнуть экологическую катастрофу на Камчатке
Вор ворвался прямо в номер: судья проекта &quot;МастерШеф&quot; рассказала, как в Мексике обокрали ее сестру
Вор ворвался прямо в номер: судья проекта "МастерШеф" рассказала, как в Мексике обокрали ее сестру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь