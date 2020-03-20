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Лана Дель Рей рассталась со своим кавалером
Лана Дель Рей рассталась со своим кавалером

Лана Дель Рей рассталась со своим кавалером

Лана Дель Рей рассталась со своим кавалером
13:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Отношения певицы длились всего 6 месяцев. Певице Лане Дель Рей упорно не везет в любви.

Лана Дель Рей и полицейский Шон Ларкин расстались. Об этом сообщил сам Ларкин. В недавнем интервью The New York Times он отметил:

Сейчас мы просто друзья. Мы все еще общаемся, но у нас очень плотные графики.

Напомним, Шон работает в полиции и прославился участием в реалити-шоу о работе правоохранительных органов.

Об отношениях Ланы и Шона заговорили осенью. В декабре певица рассказала об избраннике своим подписчикам в Instagram. А в январе они впервые вместе вышли в свет — Лана привела возлюбленного на "Грэмми". Они вместе блистали на ковровой дорожке. Лана и Шон не стеснялись демонстрировать отношения на публике, они обнимались и целовались перед камерами. Это вызвало восторг поклонников певицы, учитывая то, что она долгое время держала свою личную жизнь в секрете.

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Как пишет The New York Times, Шон и Лана познакомились в Нью-Йорке, когда были там по работе. Ларкин говорит, что "конечно" он знал, кто такая Лана, до того, как они начали встречаться. По словам Шона, его двое детей были "поражены", когда узнали о новой подруге отца. Тем не менее, несмотря на известность Ланы, пара вела обычную жизнь.

Когда мы были в Талсе, мы тусовались с моими друзьями из правоохранительных органов и их супругами. Вместе устраивали вечеринки в честь Суперкубка, ужины и тому подобное. Обычное явление для пары, — сказал Ларкин.

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Отношения, Лана Дель Рей, Знаменитости, Расставания, Шон Ларкін.
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