Актриса Эванджелину Лилли обвинили в эгоизме: подробности

Новости шоу бизнеса:Эванджелин Лилли проводит свои дни без страха перед пандемией.

Пока многие люди пытаются замедлить распространение коронавируса, запершись дома на добровольный карантин.

На днях актриса сделала публикацию в Instagram, в которой рассказала, что отвезла детей в гимнастический лагерь.

Только что отвезла детей в гимнастический лагерь. Они все вымыли руки перед входом. Играют там и смеются, — написала звезда.

В ответ на свой пост Лилли получила много серьезных вопросов от подписчиков. В то время как многие знаменитости сидят дома и призывают людей делать то же самое, Лилли, как показалось ее подписчикам, игнорирует пандемию.

"Не могут поверить", "Пожалуйста, не игнорируйте коронавирус. Я настаиваю на том, что знаменитости не должны распространять такую информацию. Не надо намеков на то, что пандемия — какие-то предвыборные фокусы", "Америка — не единственная страна в мире с коронавирусом, и в настоящее время вы не очень хорошо справляетесь со стратегией сдерживания вируса", — пишут в комментариях пользователи.

В то же время в комментариях Лилли объявились конспирологи, которые поддержали актрису: "Люди так легко позволили правительству контролировать их жизнь! Согласен, это респираторный грипп! Каждые выборы американцев отвлекают от того, что происходит на самом деле!"