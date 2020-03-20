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Актриса Эванджелину Лилли обвинили в эгоизме: подробности

Актриса Эванджелину Лилли обвинили в эгоизме: подробности
12:33 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Эванджелин Лилли проводит свои дни без страха перед пандемией.

Пока многие люди пытаются замедлить распространение коронавируса, запершись дома на добровольный карантин. 

На днях актриса сделала публикацию в Instagram, в которой рассказала, что отвезла детей в гимнастический лагерь.

Только что отвезла детей в гимнастический лагерь. Они все вымыли руки перед входом. Играют там и смеются, — написала звезда. 

 

В ответ на свой пост Лилли получила много серьезных вопросов от подписчиков. В то время как многие знаменитости сидят дома и призывают людей делать то же самое, Лилли, как показалось ее подписчикам, игнорирует пандемию.

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"Не могут поверить", "Пожалуйста, не игнорируйте коронавирус. Я настаиваю на том, что знаменитости не должны распространять такую информацию. Не надо намеков на то, что пандемия — какие-то предвыборные фокусы", "Америка — не единственная страна в мире с коронавирусом, и в настоящее время вы не очень хорошо справляетесь со стратегией сдерживания вируса", — пишут в комментариях пользователи.

В то же время в комментариях Лилли объявились конспирологи, которые поддержали актрису: "Люди так легко позволили правительству контролировать их жизнь! Согласен, это респираторный грипп! Каждые выборы американцев отвлекают от того, что происходит на самом деле!"

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Все по теме:

Знаменитости, Эгоизм, Карантин, Эванджелин Лилли.
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