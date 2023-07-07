Редкий выход: нестареющая Джессика Альба "засветилась" в Лондоне (фото)

Знаменитости 42 года, а она так же выглядит как 20 лет назад

Американская актриса Джессика Альба, вхожая в топ нестареющих знаменитостей, редко выходит в свет, но все же, когда появляется свободная минутка, посещает публичные мероприятия.

В четверг, 6 июля, звезда фильма "Фантастическая четверка" побывала на четвертом дне самого старого турнира большого тенниса в Лондоне — Уимблдоне-2023, где наши украинские спортсменки на соревнованиях дают "жару".

Джессика Альба, которой в этом году исполнилось 42 года, практически не изменилась. Актриса остается все такой же красавицей, а ее стройная фигура может дать фору многим молодым 20-летним девушкам.

Для публичного выхода Альба выбрала стильный и элегантный белый льняной костюм-двойку без рукавов модного бренда одежды CO. Наряд состоит из двубортного жилета с подплечниками, прорезными карманами с клапанами, роговыми пуговицами, войлочным воротником, и брюк прямого кроя.

Завершила свой ансамбль актриса кожаными босоножками от Jimmy Choo Matty, украшены полированными серебристыми бусинами, которые подчеркивают мягкую кожаную конструкцию и массивный каблук.

Сейчас знаменитость практически нигде не играет. В 2011 году Джессика Альба вступила в качестве соосновательницы в компанию The Honest Company, которая производит безопасные товары для потребителей. В 2016 году актриса заняла 34-е место в рейтинге Forbes самых богатых американских предпринимателей в возрасте до 40 лет.

Замужем за Кэшем Уорреном. Супруги воспитывают троих детей. В 2023 году в мае Джессика и Кэш отпраздновали 15 годовщину брака.

"Телеграф" писал ранее, что кубино-американская певица Камила Кабельо, сыгравшая в 2020 году главную роль в "Золушке" от Sony, похвасталась фигурой на Неделе моды в Париже. Знаменитость восхитила публику футуристическим нарядом.