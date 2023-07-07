В воздушном "одеяле": рэперша Cardi B привлекла всеобщее внимание на Неделе моды в Париже (фото, видео)
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30-летняя знаменитость помолодела с помощью грамотного макияжа
Американская рэп-исполнительница и автор песен Cardi B (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) не остановилась на открытии Недели ввысокой моды-2023 в Париже и продолжила посещать главные показы именитых дизайнеров.
В четверг, 6 июля, 30-летняя звезда привлекла к своей персоне всеобщее внимание, когда появилась на модном показе новой коллекции индийского кутюрье Гаурав Гупта. Cardi B порадовала создателя, посетив мероприятие в его необычном платье.
Исполнительница оделась в светло-зеленый наряд, который отличался облегающим украшенным силуэтом с глубоким вырезом в форме сердца и воздушным капюшоном. Это создало эффект "одеяла".
Что касается прически, Cardi B решила выбрать открытые локоны с пробором посередине. В ее макияже, который визуально омолодил певицу, были подводка для глаз, телесный оттенок помады, румяна на щеках и сияющий хайлайтер.
"Телеграф" писал ранее, что кубино-американская певица Камила Кабельо, сыгравшая в 2020 году главную роль в "Золушке" от Sony, похвасталась фигурой на Неделе моды в Париже. Знаменитость восхитила публику футуристическим нарядом.