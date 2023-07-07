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В воздушном "одеяле": рэперша Cardi B привлекла всеобщее внимание на Неделе моды в Париже (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Американская рєп-исполнительница Белкалис Марленис Альманзар, она же Cardi B Новость обновлена 07 июля 2023, 13:50
Американская рєп-исполнительница Белкалис Марленис Альманзар, она же Cardi B. Фото Getty Images

30-летняя знаменитость помолодела с помощью грамотного макияжа

Американская рэп-исполнительница и автор песен Cardi B (настоящее имя Белкалис Марленис Альманзар) не остановилась на открытии Недели ввысокой моды-2023 в Париже и продолжила посещать главные показы именитых дизайнеров.

В четверг, 6 июля, 30-летняя звезда привлекла к своей персоне всеобщее внимание, когда появилась на модном показе новой коллекции индийского кутюрье Гаурав Гупта. Cardi B порадовала создателя, посетив мероприятие в его необычном платье.

Исполнительница оделась в светло-зеленый наряд, который отличался облегающим украшенным силуэтом с глубоким вырезом в форме сердца и воздушным капюшоном. Это создало эффект "одеяла".

карди би
Фото: Getty Images

Что касается прически, Cardi B решила выбрать открытые локоны с пробором посередине. В ее макияже, который визуально омолодил певицу, были подводка для глаз, телесный оттенок помады, румяна на щеках и сияющий хайлайтер.

карди би
Фото: Getty Images
карди би Гаурав Гупта
Cardi B и дизайнер Гаурав Гупта. Фото: Getty Images
карди би Гаурав Гупта
Фото: Getty Images
карди би Гаурав Гупта Фань Бинбин
Певица с актрисой Фань Бинбин. Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, что кубино-американская певица Камила Кабельо, сыгравшая в 2020 году главную роль в "Золушке" от Sony, похвасталась фигурой на Неделе моды в Париже. Знаменитость восхитила публику футуристическим нарядом.

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#Париж #Неделя моды #Cardi B