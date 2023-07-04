Лучшие образы звезд на Неделе моды в Париже: стильные луки показали Натали Портман, Cardi B и другие (фото)

Во Франции продолжается одно из главных событий в мире моды

Неделя высокой моды в Париже сезона осень-зима 2023/2024 стартовала во Франции, пока там продолжаются беспорядки и протесты из-за убийства полицией подростка-алжирца. В ближайшие дни кутюрье со всего мира продемонстрируют свои коллекции на подиуме в столице моды.

На показы Chanel, Schiaparelli, Jacquemus, Chanel, Giorgio Armani, Dior и других именитых дизайнеров съезжаются знаменитости с разных стран. "Телеграф" публикует лучшие образы звезд, которые уже успели посетить парижскую Неделю высокой моды.

Американская исполнительница в жанре хип-хоп Cardi B оказалась в центре внимания парижской публики. Эффектный черный ансамбль звезды создан брендом Schiaparelli.

Cardi B. Фото: Getty Images

Посетила Парижа в эти дни и звезда фильмов "Игра престолов" и "Звёздные войны" Гвендолин Кристи. Белые волосы актрисы эффектно контрастируют с черным нарядом.

Гвендолин Кристи. Фото: Getty Images

Обладательница "Оскара" Натали Портман очаровала женственным платьем в цветочный принт. Несмотря на скандал вокруг ее семьи из-за измены супруга, актрисы выглядела отлично.

Натали Портман. Фото: Getty Images

Австралийский режиссер Баз Лурманн и главный редактор Vogue Анна Винтур. Влиятельная персона в мире моды, традиционно, предстала в фирменных для ее имиджа очках.

Баз Лурманн и Анна Винтур. Фото: Getty Images

Французская актриса Филиппин Леруа-Больё, наиболее известная по участию в сериале "Эмили в Париже", блистала на главном модном событии Парижа. 60-летняя знаменитость, как всегда, выглядит элегантно.

Филиппин Леруа-Больё. Фото: Getty Images

Американская актриса и модель Кеа Хо подчеркнула нарядом свою роскошную фигуру. Пока что это один из самых откровенных образов, замеченных на Неделе высокой моды в Париже.

Кеа Хо. Фото: Getty Images

Британская актриса, звезда картины "Исчезнувшая" Розамунд Пайк также попала в объективы фотографов. Звезда придерживается минималистического стиля.

Розамунд Пайк. Фото: Getty Images

Кубино-американская певица Камила Кабельо покорила фанов нежным образом. 26-летняя звезда нечасто появляется в вечерних платьях.

Камила Кабельо. Фото: Getty Images

Александра Даддарио, звезда фильмов "Техасская резня бензопилой 3D", "Моя девушка — зомби" и "Спасатели Малибу" выбрала довольно скромный образ для светского мероприятия. 37-летней американской актрисе весьма к лицу нежный оттенок комплекта.

Александра Даддарио. Фото: Getty Images

Португальская модель Сара Сампайо попала в кадр на одной из парижских улиц. В свое время одна из "ангелов" Victoria’s Secret продемонстрировала утонченный образ.

Сара Сампайо. Фото: Getty Images

Блистала на улицах Парижа бразильско-американская блогерша в сфере моды и красоты Камила Коэльо. На девушке трендовый фасон платье без бретелей.

Камила Коэльо. Фото: Getty Images

Американская светская львица Ники Хилтон-Ротшильд не обошла вниманием показы в рамках Недели высокой моды в Париже. 39-летняя предпринимательница и модельер похвасталась роскошным нарядом в черно-золотой гамме.

Ники Хилтон-Ротшильд. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что певица Камила Кабельо похвасталась похудевшей фигурой на Неделе моды в Париже. Звезда фильма "Золушка" восхитила футуристическим нарядом.