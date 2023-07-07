У повітряній "ковдрі": реперка Cardi B привернула загальну увагу на Тижні моди в Парижі (фото, відео)

30-річна знаменитість помолодшала за допомогою грамотного макіяжу

Американська реп-виконавиця та автор пісень Cardi B (справжнє ім’я Белкаліс Марленіс Альманзар) не зупинилася на відкритті Тижня високої моди-2023 у Парижі та продовжила відвідувати головні покази іменитих дизайнерів.

У четвер, 6 липня, 30-річна зірка привернула до своєї персони загальну увагу, коли з’явилася на модному показі нової колекції індійського кутюр’є Гаура Гупта. Cardi B порадувала творця, відвідавши захід у його незвичайній сукні.

Виконавиця одяглася у світло-зелене вбрання, яке відрізнялося прикрашеним силуетом, що облягає, з глибоким вирізом у формі серця і повітряним капюшоном. Це створило ефект "ковдри".

Фото: Getty Images

Що стосується зачіски, Cardi B вирішила вибрати відкриті локони з проділом посередині. У її макіяжі, який візуально омолодив співачку, були підводка для очей, тілесний відтінок помади, рум’яна на щоках і сяючий хайлайтер.

Фото: Getty Images

Cardi B та дизайнер Гаурав Гупта. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Співачка з актрисою Фань Бінбін. Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, що кубино-американська співачка Каміла Кабельйо, яка зіграла у 2020 році головну роль у "Попелюшці" від Sony, похвалилася фігурою на Тижні моди в Парижі. Знаменитість захопила публіку футуристичним вбранням.