26-річна Каміла Кабельйо похвалилася схудлою фігуркою на Тижні моді в Парижі (фото)

Зірка фільму "Попелюшка" одяглася в неземне вбрання

Відома кубино-американська співачка Каміла Кабельйо, яка зіграла у 2020 році головну роль у "Попелюшці" від Sony, з’явилася на паризькому Тижні моди.

У понеділок, 3 липня, 26-річна знаменитість відвідала модний показ голландського модельєра Айріс ван Герпен, яка представила свою нову колекцію Fall/Winter 2023/2024. Кабельйо обрала для події футуристичне вбрання, створене Герпен.

Виконавиця, яка пострункішала за останні місяці, позувала перед фотографами у прозорій срібно-золотій сукні без рукавів та бюстгальтера. Вона створювала ілюзію ніжних крил метелика зі структурованими плечима та глибоким ліфом.

Свій незвичайний образ Каміла доповнила парою позолочених туфель на платформі з ремінцями. Вона також зібрала своє довге волосся у високий пучок, а деякі пасма звисали вниз.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

"Мені подобається ваша пристрасть до природи та біофілічного дизайну, ми можемо бути спорідненими душами. Дякую за прекрасні речі, включаючи цю вашу сукню, я почуваюся як метелик", — написала Кабельйо в Інстаграмі, звертаючись до зіркового модельєра.

Раніше на Тижні моди з’явилася виконавиця головної ролі у фільмі "Русалонька" Голлі Бейлі. 23-річна знаменитість прийшла на показ чоловічого одягу Ami Alexandre Mattiussi.