Темношкіра актриса з "Русалоньки" з’явилася у стильному образі на паризькому Тижні моди (фото)

23-річна Голлі Бейлі вдягла приголомшливий ансамбль у сірому кольорі

Американська актриса Голлі Бейлі, відома своєю головною роллю у розкритикованому фільмі "Русалонька" від Walt Disney Pictures, з’явилася на Тижні моди в Парижі.

23-річна знаменитість прийшла на показ чоловічого одягу Ami Alexandre Mattiussi, що відбувся у четвер, 22 червня. На заході Бейлі продемонструвала елегантну фігуру, одягнувши повністю сірий ансамбль з великого блейзера, топу в тон та розкльошених штанів з високою талією. Свій стильний образ актриса доповнила парою чорних туфель на шпильці.

Підкреслювали лук Голлі аксесуари у вигляді сережок-підвісок з перлинними прикрасами.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Хто така Голлі Бейлі

Перш ніж прославиться на весь світ завдяки ролі в "Русалоньці", заснованій на однойменному анімаційному фільмі 1989 року, Голлі Бейлі досягла визнання в музичній індустрії як учасниця дуету Chloe x Halle разом зі своєю рідною сестрою Клоєю. З початку 2018 року їх було номіновано на п’ять премій "Греммі".

Голлі (ліворуч) зі своєю сестрою Клоєю, 2018 рік

Раніше "Телеграф" писав, що 58-річна Сара Джессіка Паркер підсвітила знаменитий 102-поверховий хмарочос у Нью-Йорку. Це сталося на честь 25-річчя серіалу "Секс у великому місті" та виходу другого сезону серіалу "І просто так".