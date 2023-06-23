Темнокожая актриса из "Русалочки" появилась в стильном образе на парижской Неделе моды (фото)

23-летняя Холли Бейли надела потрясающий ансамбль в сером цвете

Американская актриса Холли Бейли, известна своей главной ролью в раскритикованном фильме "Русалочка" от Walt Disney Pictures, появилась на Неделе моды в Париже.

23-летняя знаменитость пришла на показ мужской одежды Ami Alexandre Mattiussi, который состоялся в четверг, 22 июня. На мероприятии Бейли продемонстрировала элегантную фигуру, надев полностью серый ансамбль из большого блейзера, топа в тон и расклешенных брюк с высокой талией. Свой стильный образ актриса дополнила парой черных туфель на шпильке.

Подчеркивали лук Холли аксессуары в виде серьг-подвесок с жемчужными украшениями.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кто такая Холли Бейли

До того как прославится на весь мир благодаря роли в "Русалочке", основанной на одноимённом анимационном фильме 1989 года, Холли Бейли достигла признания в музыкальной индустрии как участница дуэта Chloe x Halle вместе со своей родной сестрой Хлоей. С начала 2018 года они были номинированы на пять премий "Грэмми".

Холли (слева) со своей сестрой Хлоей, 2018 год

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