Сериалу "Секс в большом городе" 25 лет: как сейчас выглядят исполнительницы главных ролей (фото)

Первая серия сериала вышла в далеком 1998 году.

В четверг, 8 июня, в Нью-Йорке состоялась вечеринка, которая была посвящена 25-летию невероятно популярного сериала 90-00-х — "Секс в большом городе". Отметим, что этот проект вознес на олимп успеха главных героинь — актрис Сару Джессику Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтию Никсон.

Напомним, что на стриминговом сервисе HBO в июне 2023 года выйдет продолжение популярного сериала, в котором мы увидим всех любимых героинь снова. Первый тизер "Секса в большом городе 2" появился в январе 2021 года. Выходить сериал будет под названием "И просто так".

Немного на волне ностальгии, "Телеграф" решил напомнить, как главные героини сериала выглядели тогда, 25 лет назад на заре своей карьеры, и как они выглядят сейчас.

Сара Джессика Паркер — культовая красотка и модница Кэрри Брэдшоу.

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Сара Джессика Паркер на вечеринке 25 лет "Сексу в большом городе" Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Кристин Дэвис — консервативная Шарлотта Йорк.

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Кристин Дэвис Фото: Getty Images

Кристин Дэвис и Карен Питман Фото: Getty Images

Синтия Никсон — юрист и независимая женщина Миранда Хоббс.

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Синтия Никсон Фото: Getty Images

Синтия Никсон и Майкл Патрик Кинг Фото: Getty Images

Синтия Никсон и Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сложилась судьба героини из популярного сериала "Зена — королева воинов". К моменту съемок ей было 27 лет, а сейчас звезде уже давно за 50.