"Девочки Гилмор" 23 года спустя: куда подевались главные героини сериала и как они выглядят сейчас (фото)

СтаршаяГилмор не стала мамой в реальности, личная жизнь ее экранной дочки тоже не сложилась

Нулевые подарили нам много чудесных сериалов, включая "Отчаянные домохозяйки" и "Мятежный дух". В эти же годы транслировался американский комедийно-драматический телесериал Эми Шерман-Паладино "Девочки Гилмор" (англ. Gilmore Girls). Первую серию дали в эфир 23 года назад и, конечно, главные героини шоу за это время очень изменились.

Лорен Грэм и Алексис Бледел блестяще воплотили на экранах образы мамы и дочери. Актерский дуэт полюбился зрителям по всему миру. "Телеграф" рассказывает, как сложилась жизнь актрис из "Девочек Гилмор".

В центре сюжета сериала мать Лорелай Виктория Гилмор, которая сама воспитывает дочь Лорелай "Рори" Ли Гилмор. Проект раскрывает вечную тему взаимоотношений отцов и детей. И хотя шоу не било рекорды, зрители полюбили сериал, а еще он несколько раз был номинирован на "Эмми", "Золотой глобус" и "Премию Гильдии киноактёров США". Более того, спустя девять лет после выхода последней серии появился римейк. Netflix снял четыре полуторачасовых эпизода мини-сериала "Девочки Гилмор" с припиской "Времена года".

Как изменились актрисы сериала "Девочки Гилмор"

Лорен Грэм показала Лорелей Гилмор сильной и независимой женщиной, продвинутой мамой и амбициозной бизнес-вумен. Роль, которой жила актриса на протяжении семь лет, самая успешная в ее карьере. Грэм продолжила сниматься и после закрытия проекта. Чаще всего это были второстепенные роли, хотя и в известных картинах (в том числе "Сладкий ноябрь", "Плохой Санта", "Эван Всемогущий"). 56-летняя актриса отметилась ярким возвращением к роли мамы благодаря шоу "Дисней" "Могучие утята: Новые правила" (англ. The Mighty Ducks: Game Changers), которое вышло в 2021 году. Кроме того, актриса проявила свой писательский талант и выпустила несколько книг, ставшими бестселлерами.

Что касается личной жизни, то почти 12 лет Грэм состояла в отношениях с коллегой по цеху актером Питером Краузе. К сожалению, в 2021 году пара тихо разошлась, по словам актрисы, причиной стали разные взгляды на будущее. Вместе пара воспитывала сына Краузе от первого брака. Своих детей у Грэм нет.

Лорен Грэм раньше и сейчас

Актриса явно познала секрет вечной молодости. Фото: Getty Images

Алексис Бледел, которой ныне 41 год, отобразила на экране девочку-подростка Рори Гилмор, целеустремленную, довольно мудрую в свои годы, одним словом, личность. Актриса чудесно справилась с актерской задачей, хотя "Девочки Гилмор" — ее дебют на телевидении. Однако следующие роли Бледел не были настолько яркими. "Джинсы-талисман", "Город грехов", "Безумцы": несколько проектов из фильмографии "девочки Гилмор". Снова об актрисе заговорили в 2017 году благодаря роли Эмили Малек в "Рассказе служанки".

На съемках сериала "Безумцы" актриса встретила будущего супруга Винсента Картайзера, он тоже актер. В 2014 году пара официально узаконила отношения. Осенью 2015 года родился первенец. К сожалению, в прошлом году мужчина инициировал развод с Бледел. Причину разрыва отношений ни один из бывших супругов не разглашает, что неудивительно, ведь свадьба пары была тайной, а имя ребенка родители до сих пор держат в секрете. Добавим, что как и экранная мама, Бледел не активна в социальных сетях.

Алексис Бледел раньше и сейчас

Не верится, но младшей из Гилмор уже за сорок. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились звезды сериала "Спасатели Малибу". Многие из героев ушли из актерства, а кто-то таки сумел покорить Голливуд.