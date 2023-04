Вечно молодая 47-летняя Риз Уизерспун впервые вышла в свет после развода (фото)

На красной дорожке актриса улыбалась и позировала перед камерами

Голливудская звезда Риз Уизерспун впервые предстала на публике после объявления о разводе с мужем спустя 12 лет брака. Актриса посетила премьеру сериала "Последнее, что он мне сказал" (англ. — The Last Thing He Told Me), исполнительным продюсером которого является.

На мероприятии, которое состоялось 13 апреля в кинотеатре Regency Bruin Theatre в Лос-Анджелесе, звезда позировала перед камерами и широко улыбалась. Стоит признать, что в свои 47 лет Уизерспун роскошно выглядит и практически не изменилась со времен "Блондинки в законе".

Для премьеры Уизерспун выбрала черное коктейльное платье на одно плечо, которое дополнила черными туфлями-лодочками и серьгами-кольцами. Актриса много улыбалась и взаимодействовала с публикой.

Первый публичный выход актрисы после развода. Фото: Getty Images

Фирменная улыбка "блондинки в законе". Фото: Getty Images

Актриса с радостью позировала фотографам. Фото: Getty Images

Сериал в жанре триллер "Последнее, что он мне сказал" снят по одноименной книге Лоры Дейв. Над проектом работала продюсерская компания Уизерспун Hello Sunshine, а сама актрисы выступила в роли исполнительного продюсера. Главную роль в в сериале исполнила Дженнифер Гарнер.

