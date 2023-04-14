Вечно молодая 47-летняя Риз Уизерспун впервые вышла в свет после развода (фото)
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На красной дорожке актриса улыбалась и позировала перед камерами
Голливудская звезда Риз Уизерспун впервые предстала на публике после объявления о разводе с мужем спустя 12 лет брака. Актриса посетила премьеру сериала "Последнее, что он мне сказал" (англ. — The Last Thing He Told Me), исполнительным продюсером которого является.
На мероприятии, которое состоялось 13 апреля в кинотеатре Regency Bruin Theatre в Лос-Анджелесе, звезда позировала перед камерами и широко улыбалась. Стоит признать, что в свои 47 лет Уизерспун роскошно выглядит и практически не изменилась со времен "Блондинки в законе".
Для премьеры Уизерспун выбрала черное коктейльное платье на одно плечо, которое дополнила черными туфлями-лодочками и серьгами-кольцами. Актриса много улыбалась и взаимодействовала с публикой.
Сериал в жанре триллер "Последнее, что он мне сказал" снят по одноименной книге Лоры Дейв. Над проектом работала продюсерская компания Уизерспун Hello Sunshine, а сама актрисы выступила в роли исполнительного продюсера. Главную роль в в сериале исполнила Дженнифер Гарнер.
Ранее "Телеграф" сообщал, что поклонников очаровала звезда "Друзей" Дженнифер Энистон. Актриса появилась на премьере фильма "Загадочное убийство 2" в потрясающем платье мини, продемонстрировав подтянутую фигуру.