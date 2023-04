Вічно молода 47-річна Різ Візерспун вперше вийшла в світ після розлучення (фото)

На червоній доріжці актриса посміхалася і позувала перед камерами

Голлівудська зірка Різ Візерспун вперше постала на публіці після оголошення про розлучення з чоловіком через 12 років шлюбу. Актриса відвідала прем’єру серіалу "Останнє, що він мені сказав" (англ. The Last Thing He Told Me), виконавчим продюсером якого є.

На заході, що відбувся 13 квітня у кінотеатрі Regency Bruin Theatre у Лос-Анджелесі, зірка позувала перед камерами та широко посміхалася. Варто визнати, що у свої 47 років Уізерспун має розкішний вигляд і практично не змінилася з часів "Блондинки у законі".

Для прем’єри Візерспун обрала чорну коктейльну сукню на одне плече, яку доповнила чорними туфлями-човниками та сережками-кільцями. Актриса багато посміхалася та взаємодіяла з публікою.

Перший публічний вихід актриси після розлучення. Фото: Getty Images

Фірмова усмішка "блондинки в законі". Фото: Getty Images

Акторка з радістю позувала фотографам. Фото: Getty Images

Серіал у жанрі трилер "Останнє, що він мені сказав" знятий за однойменною книгою Лори Дейв. Над проєктом працювала продюсерська компанія Уізерспун Hello Sunshine, а сама актриса виступила у ролі виконавчого продюсера. Головну роль у серіалі виконала Дженніфер Гарнер.

