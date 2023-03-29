54-річна Еністон захопила розкішною фігурою в міні на прем’єрі "Загадкового вбивства 2" (фото)

Для заходу Еністон вибрала сукню Versace

Відома американська актриса Дженніфер Еністон, зірка серіалу "Друзі", захопила шанувальників своїм виглядом на прем’єрі фільму "Загадкове вбивство 2" (англ. Murder Mystery). Акторка просто бездоганна в розкішній сукні міні від Versace.

Як повідомляє Netflix, показ детектива-комедії відбувся 28 березня у Лос-Анджелесі. Дата трансляції сіквела безпосередньо на платформі – 31 березня 2023 року.

Так, Еністон з’явилася на заході в витонченому сріблястому платті Versace, яке підкреслило підтягнуті форми актриси, а довжина міні показала у всій красі її ноги. Вже багато років зірка залишається однією з найкрасивіших акторок Голівуду.

Нагадаємо, Еністон та Адам Сендлер вкотре стали разом в один кадр. Глядачам добре відомий їхній дует по комедії "Дружина напрокат" 2011 року. Сіквел "Загадкового вбивства" знімався в Парижі та на Гаваях. Творці обіцяють нову порцію гумору та захопливу сюжетну лінію. Перша частина, до слова, вийшла у 2019 році, картина мала успіх, що й стало приводом продовжити історію.

Сукня підкреслила розкішну фігуру актриси. Фото: Getty Images

Сендлер вибрав контрастний лук для прем’єри. Фото: Getty Images

Хороша з усіх боків. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилися популярні у 90-х актриси, у тому числі Дженніфер Еністон. Хтось постарів, а над іншими час, здається, не владний. Та сама Анджеліна Джолі й Різ Уізерспун однаково прекрасні як раніше, так і зараз.