54-річна Еністон захопила розкішною фігурою в міні на прем’єрі "Загадкового вбивства 2" (фото)
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Для заходу Еністон вибрала сукню Versace
Відома американська актриса Дженніфер Еністон, зірка серіалу "Друзі", захопила шанувальників своїм виглядом на прем’єрі фільму "Загадкове вбивство 2" (англ. Murder Mystery). Акторка просто бездоганна в розкішній сукні міні від Versace.
Як повідомляє Netflix, показ детектива-комедії відбувся 28 березня у Лос-Анджелесі. Дата трансляції сіквела безпосередньо на платформі – 31 березня 2023 року.
Так, Еністон з’явилася на заході в витонченому сріблястому платті Versace, яке підкреслило підтягнуті форми актриси, а довжина міні показала у всій красі її ноги. Вже багато років зірка залишається однією з найкрасивіших акторок Голівуду.
Нагадаємо, Еністон та Адам Сендлер вкотре стали разом в один кадр. Глядачам добре відомий їхній дует по комедії "Дружина напрокат" 2011 року. Сіквел "Загадкового вбивства" знімався в Парижі та на Гаваях. Творці обіцяють нову порцію гумору та захопливу сюжетну лінію. Перша частина, до слова, вийшла у 2019 році, картина мала успіх, що й стало приводом продовжити історію.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилися популярні у 90-х актриси, у тому числі Дженніфер Еністон. Хтось постарів, а над іншими час, здається, не владний. Та сама Анджеліна Джолі й Різ Уізерспун однаково прекрасні як раніше, так і зараз.