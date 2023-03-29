54-летняя Энистон восхитила роскошной фигурой в мини на премьере "Загадочного убийства 2" (фото)

Для мероприятия Энистон выбрала платье Versace

Известная американская актриса Дженнифер Энистон, звезда сериала "Друзья", восхитила поклонников своим образом на премьере фильма "Загадочное убийство 2" (англ. Murder Mystery). Актриса выглядит безупречно в роскошном платье мини от Versace.

Как сообщает Netflix, показ детектива-комедии состоялся 28 марта в Лос-Анджелесе. Дата трансляции сиквела непосредственно на платформе – 31 марта 2023 года.

Так, Энистон появилась на мероприятии в утонченном серебристом платье Versace, которое подчеркнуло подтянутые формы актрисы, а длина мини показала во всей красе ее ноги. Уже много лет звезда остается одной из самых красивых актрис Голливуда.

Напомним, Энистон и Адам Сэндлер в который раз стали вместе в один кадр. Зрителям хорошо известен их дуэт по комедии "Притворись моей женой" 2011 года. Сиквел "Загадочного убийства" снимался в Париже и на Гавайях. Создатели обещают новую порцию юмора и захватывающую сюжетную линию. Первая часть, к слову, вышла в 2019 году, картина имела успех, что и послужило поводом продолжить историю.

Платье подчеркнуло роскошную фигуру актрисы. Фото: Getty Images

Сэндлер выбрал контрастный лук для премьеры. Фото: Getty Images

Хороша со всех сторон. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменились популярные в 90-х актрисы, в том числе Дженнифер Энистон. Кто-то постарел, а над другими время, кажется, не властно. Та же Анджелина Джоли и Риз Уизерспун одинаково прекрасны как раньше, так и сейчас.