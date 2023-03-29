54-летняя Энистон восхитила роскошной фигурой в мини на премьере "Загадочного убийства 2" (фото)
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Для мероприятия Энистон выбрала платье Versace
Известная американская актриса Дженнифер Энистон, звезда сериала "Друзья", восхитила поклонников своим образом на премьере фильма "Загадочное убийство 2" (англ. Murder Mystery). Актриса выглядит безупречно в роскошном платье мини от Versace.
Как сообщает Netflix, показ детектива-комедии состоялся 28 марта в Лос-Анджелесе. Дата трансляции сиквела непосредственно на платформе – 31 марта 2023 года.
Так, Энистон появилась на мероприятии в утонченном серебристом платье Versace, которое подчеркнуло подтянутые формы актрисы, а длина мини показала во всей красе ее ноги. Уже много лет звезда остается одной из самых красивых актрис Голливуда.
Напомним, Энистон и Адам Сэндлер в который раз стали вместе в один кадр. Зрителям хорошо известен их дуэт по комедии "Притворись моей женой" 2011 года. Сиквел "Загадочного убийства" снимался в Париже и на Гавайях. Создатели обещают новую порцию юмора и захватывающую сюжетную линию. Первая часть, к слову, вышла в 2019 году, картина имела успех, что и послужило поводом продолжить историю.
Ранее "Телеграф" сообщал, как изменились популярные в 90-х актрисы, в том числе Дженнифер Энистон. Кто-то постарел, а над другими время, кажется, не властно. Та же Анджелина Джоли и Риз Уизерспун одинаково прекрасны как раньше, так и сейчас.