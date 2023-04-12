Вічно молода: 58-річна Моніка Беллуччі захопила молодим виглядом на прем’єрі фільму "Мама Мафія" (фото)

Для появи акторка вибрала вбрання в стилі мафіозі

Поки французький актор Венсан Кассель відходить від розриву стосунків із молодою моделлю, його ексдружина, італійська актриса Моніка Беллуччі сяє на червоних доріжках, демонструючи свою вічну молодість. У свої 58 років знаменитість у красі може позмагатися з будь-якою молодою дівчиною.

11 квітня у Нью-Йорку у театрі AMC Lincoln Square відбувся прем’єрний показ фільму "Мама Мафія", в якому Моніка Беллуччі зіграла одну з головних ролей. Природно, актриса не могла пропустити цю подію.

На червоній доріжці 58-річна Беллуччі з’явилася у стилі фільму — актриса приміряла чорний брючний костюм в стилі мафіозі. Також свій образ вона прикрасила чорною довгою краваткою, маленькою блискучою сумочкою та круглими сережками.

Моніка Беллуччі на прем’єрі "Мама Мафія" Фото: Getty Images

І не скажеш, що Моніці Беллуччі — 58 Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фільм "Мама Мафія" — це американський комедійний бойовик режисера Кетрін Хардвік за сценарієм Майкла Дж. Фельдмана та Деббі Джун, заснований на оригінальному оповіданні Аманди Стерс. Це історія про американку, яка зненацька успадковує від свого покійного дідуся мафіозну імперію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США відбулася прем’єра другого фільму "Загадкове вбивство" з Адамом Сендлером та Дженніфер Еністон у головних ролях. Актриса у свої 54 роки вразила бездоганною фігурою, продемонструвавши її у короткій сукні відомого бренду.