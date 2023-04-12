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Вечно молодая: 58-летняя Моника Беллуччи восхитила помолодевшим видом на премьере фильма "Мама Мафия" (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Моника Беллуччи Новость обновлена 12 апреля 2023, 15:40
Моника Беллуччи. Фото Getty Images

Для выхода в свет актриса выбрала наряд в стиле мафиози

Пока французский актер Венсан Кассель отходит от разрыва отношений с молодой моделью, его экс-супруга, итальянская актриса Моника Беллуччи сияет на красных дорожках, демонстрируя свою вечную молодость. В свои 58 лет, знаменитость в красоте может посоревноваться с любой молодой девушкой.

11 апреля в Нью-Йорке в театре AMC Lincoln Square состоялся премьерный показ фильма "Мама Мафия", в котором Моника Беллуччи сыграла одну из главных ролей. Естественно, что актриса не могла пропустить это событие.

На красной дорожке 58-летняя Беллуччи появилась в стиле фильма — актриса примерила черный брючный костюм в стиле мафиози. Также свой образ она украсила черным длинным галстуком, маленькой блестящей сумочкой и круглыми серьгами.

Моника Беллуччи
Моника Беллуччи на премьере фильма "Мама Мафия" Фото: Getty Images
Моника Беллуччи
И не скажешь, что Монике Беллуччи - 58 Фото: Getty Images
Моника Беллуччи
Фото: Getty Images

Фильм "Мама Мафия" — это американский комедийный боевик режиссёра Кэтрин Хардвик по сценарию Майкла Дж. Фельдмана и Дебби Джун, основанный на оригинальном рассказе Аманды Стерс. Это история про американку, которая неожиданно наследует от своего покойного дедушки мафиозную империю.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США состоялась премьера второго фильма "Загадочное убийство" с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в главных ролях. Актриса в свои 54 года поразила безупречной фигурой, продемонстрировав ее в коротком платье известного бренда.

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