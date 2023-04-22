"Дівчата Гілмор" через 23 роки: куди поділися головні героїні серіалу і якими вони стали (фото)

Старша Гілмор не стала мамою в реальності, особисте життя її екранної доньки теж не склалося

Нульові подарували нам багато чудових серіалів, включаючи "Відчайдушні домогосподарки" та "Буремний шлях". У ці ж роки транслювався американський комедійно-драматичний телесеріал Емі Шерман-Паладіно "Дівчата Гілмор" (англ. Gilmore Girls). Першу серію дали в ефір 23 роки тому і, звісно, головні героїні шоу за цей час дуже змінилися.

Лорен Грем та Алексіс Бледел блискуче втілили на екранах образи мами й доньки. Акторський дует сподобався глядачам у всьому світі. "Телеграф" розповідає, як склалося життя актрис із "Дівчаток Гілмор".

У центрі сюжету серіалу мати Лорелай Вікторія Гілмор, яка сама виховує дочку Лорелай "Рорі" Лі Гілмор. Проєкт розкриває вічну тему взаємин батьків і дітей. І хоча шоу не било рекордів, глядачі полюбили серіал, а ще він кілька разів був номінований на "Еммі", "Золотий глобус" та "Премію Гільдії кіноакторів США". Ба більше, через дев’ять років після виходу останньої серії з’явився рімейк. Netflix зняв чотири півторагодинні епізоди міні-серіалу "Дівчата Гілмор" з припискою "Пори року".

Як змінилися актриси серіалу "Дівчата Гілмор"

Лорен Грем показала Лорелей Гілмор сильною та незалежною жінкою, просунутою мамою й амбітною бізнес-вумен. Роль, якою жила актриса протягом сім років, найуспішніша в її кар’єрі. Грем продовжила зніматись і після закриття проєкту. Найчастіше це були другорядні ролі, хоч і у відомих картинах (у тому числі "Солодкий листопад", "Поганий Санта", "Еван Всемогутній"). 56-річна актриса відзначилася яскравим поверненням до ролі мами завдяки шоу "Дісней" "Могутні каченята: Нові правила" (англ. The Mighty Ducks: Game Changers), яке вийшло в 2021 році. Крім того, актриса виявила свій письменницький талант і випустила кілька книг, котрі стали бестселерами.

Щодо особистого життя, то майже 12 років Грем перебувала у відносинах з колегою за цехом актором Пітером Краузе. На жаль, в 2021 році пара тихо розійшлася, за словами актриси, причиною стали різні погляди на майбутнє. Разом пара виховувала сина Краузе від першого шлюбу. Своїх дітей Грем не має.

Лорен Грем раніше і зараз

Акторка явно пізнала секрет вічної молодості. Фото: Getty Images

Алексіс Бледел, якій нині 41 рік, відобразила на екрані дівчинку-підлітка Рорі Гілмор, цілеспрямовану, досить мудру у свої роки, одним словом, особистість. Актриса чудово впоралася з акторським завданням, хоча "Дівчата Гілмор" — її дебют на телебаченні. Однак наступні ролі Бледел були не настільки яскравими. "Джинси-талісман", "Місто гріхів", "Божевільні": кілька проєктів з фільмографії "дівчинки Гілмор". Знову про актрису заговорили у 2017 році завдяки ролі Емілі Малек у "Оповіді служниці".

На зйомках серіалу "Божевільні" актриса зустріла майбутнього чоловіка Вінсента Картайзера, він теж актор. У 2014 році пара офіційно узаконила стосунки. Восени 2015 року народився первісток. На жаль, минулого року чоловік ініціював розлучення з Бледел. Причину розриву стосунків жоден із колишнього подружжя не розголошує, що не дивно, адже весілля пари було таємницею, а ім’я дитини батьки досі тримають у секреті. Як і екранна мама, Бледел не активна в соціальних мережах.

Алексіс Бледел раніше і зараз

Не віриться, але молодшій із Гілмор уже за сорок. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися зірки серіалу "Рятувальники Малібу". Багато хто з героїв пішов з акторства, а хтось таки зумів підкорити Голівуд.