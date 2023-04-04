Зірка "Відчайдушних домогосподарок" немов помолодшала на десяток років: фото Ніколетт Шерідан тоді й зараз

Іді з "Відчайдушних домогосподарок", здається, зовсім не змінилася

Культовий в нульових телесеріал "Відчайдушні домогосподарки" прославив головних героїнь на весь світ. Не стала винятком і нині 59-річна Ніколетт Шерідан, виконавиця ролі Іді Брітт. Майже через 20 років з моменту виходу серіалу актриса, здається, лише помолодшала.

"Телеграф" розповідає, як змінилася за ці роки зірка "Відчайдушних домогосподарок" Ніколетт Шерідан. Дізнайтеся, чим зараз займається актриса і як їй вдається залишатися в приголомшливій формі.

Ніколетт Шерідан у серіалі "Відчайдушні домогосподарки"

Британська актриса сподобалася мільйонам глядачів завдяки ролі Іді, проте пішла з проєкту зі скандалом. Достеменно невідомо, що спричинило її звільнення. За однією версією, Шерідан була незадоволена, що її героїні приділяли недостатньо уваги. Наприкінці 5-го сезону сценаристи "вбили" Іді. Після звільнення актриса подала до суду, але рішення було не на її боці. Також у мережі можна знайти інформацію, що нібито Шерідан спочатку мала роль другого плану, проте героїня несподівано завоювала масу симпатій. Так чи інакше, акторка непогано заробила на серіалі: її гонорари сягали 200 тис. доларів за один епізодів (загалом їх було близько 90).

Ніколетт Шерідан тоді й зараз

Легендарний момент із серіалу

Актриса не боїться показати своє обличчя без інстафільтрів

Шерідан залишається вірна блонду та грайливій посмішці

Ніколетт Шерідан в поточний час

Акторці Ніколетт Шерідан 59 років, у листопаді вона відзначить ювілей. Крім успішної ролі "відчайдушної домогосподарки" брала участь в інших популярних проєктах. Серед них серіали "Тиха пристрасть" (1986-1993) та "Династія" (2018-2019), фільми "Медовий місяць для друга" (2011) і "Вся твоя" (2016). Зірка двічі була одружена: 1991-1993 — за актором Гарі Хемліном, 2015-2018 — Аароном Файперсом. Дітей не має.

Своїм чудовим зовнішнім виглядом актриса завдячує здоровому способу життя. Шерідан займається спортом та пропагує правильне харчування. В одному з інтерв’ю вона зазначала, що починає день зі склянки води з лимоном, медом манука та кайєнським перцем. Протягом дня любить випити коктейль із грейпфрута, апельсинів, лимона й половини стебла свіжого імбиру. У раціоні зірки багато органічних продуктів.

З іншого боку, регулярні фізичні навантаження зірці забезпечує її ферма. Вона не лише катається на конях, а й вичищає стійла за тваринами. Звичайно ж, велика увага приділяється тренуванням. Спортзал, кардіо, плавання, біг, волейбол, бойові мистецтва, лижі – спектр спортивних інтересів Шерідан вражає.

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