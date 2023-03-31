Як змінилися за 17 років зірки вестерну "Бандитки": фото Пенелопи Крус і Сальми Хайєк тоді й зараз

Звичайно, "бандитки" стали старшими за цей час, але від краси актрис так само захоплює дух

Прем’єра вестерну "Бандитки" (англ. Bandidas) спільного виробництва США, Франції та Мексики відбулася у 2006 році. Один із авторів і продюсерів – легендарний Люк Бессон (він же режисер "П’ятого елемента"). У центрі сюжету опиняються дві головні героїні — Марія Альварес і Саре Сандоваль, з роллю яких блискуче впоралися Пенелопа Крус і Сальма Хайєк.

Пригоди харизматичних "бандиток" підкорили глядачів у всьому світі, а несподіваний дует-дебют знаменитих актрис мав успіх. "Телеграф" розповідає, як змінилися головні героїні Пенелопа Крус та Сальма Хайєк через 17 років після виходу картини.

Цікаво, що актриси є не лише колегами. Їх пов’язує багаторічна дружба. Ще в 90-х вони потоваришували, коли Хайєк привітно допомагала освоїтися переселенці Крус у Нью-Йорку. Вестерн про "бандиток" лише зблизив мексиканку й іспанку. Зірки іноді діляться спільними знімками у своїх соцмережах, вітають одна одну з іменинами та радіють кар’єрним успіхам. Пости Хайєк і Крус часто супроводжує хештег #BFF (англ. Best Friends Forever – "найкращі друзі назавжди").

Як змінилися "Бандитки" Пенелопа Крус та Сальма Хайєк: фото тоді й зараз

Пенелопа Крус — Марія Альварес (48 років)

Першу популярність іспанська актриса здобула завдяки трагікомедії "Шинка, шинка". Після чого її кар’єра швидко розвивалася. "Пірати Карибського моря", "Повернення", "Кокаїн", "Ванільне небо", "Ноель": перераховувати успішні картини за участю Крус можна довго. Акторка має десятки нагород, у тому числі "Оскар" за роль у фільмі "Вікі Крістіна Барселона".

Роки над красою Крус влади не мають. Фото: Getty Images

У особистому житті зірки також багато відомих імен. У різний час перебувала у стосунках із Томом Крузом, Меттью Макконахі. З 2007 року у неї зав’язався роман із ще одним колегою з акторського цеху — Хав’єром Бардемом. Вони знімалися кілька разів разом, у тому числі у 1992 році у картині "Шинка, шинка". І ось уже як 13 років актори офіційно одружені. Виховують сина Леонардо (12 років) та доньку Луну (9 років). Подружжя воліє не піаритися на сім’ї і не "світить" у соцмережах фотографії дітей.

Зразкова пара Голлівуду. Фото: Getty Images

Крус активно займається благодійністю, зокрема жертвує кошти бідним країнам. Торік у зв’язку з цією темою потрапила у скандал через неясне формулювання. Актриса сказала, що тисячі жителів Африки на межі голоду через війну в Україні. Проте Крус виступає на боці України у боротьбі з російським агресором. Неодноразово робила у своїх соцмережах публікації на підтримку постраждалих українців.

Сальма Хайєк — Сара Сандоваль (56 років)

З нелегала Хаейк буквально перетворилася на зірку Голлівуду, стала першою мексиканкою, яка була номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль. Ось лише кілька відомих картин на рахунку актриси: "Від заходу до світанку", "Фріда", "Однокласники", "Тілоохоронець кілера", "Гламурний бізнес", "Дім Gucci", "Супер Майк". Зірку неодноразово підозрювали у пластиці, зокрема операції зі збільшення грудей, але вона заперечує цей факт.

Актриса бездоганна в будь-якому образі

З 2007 року Хайєк разом із французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно. Виховують доньку Валентину, якій наразі 15 років. Сім’я у повному складі іноді з’являється на світських заходах. Та й у соціальних мережах акторка часто ділиться спільними знімками із чоловіком і донькою.

Актриса з чоловіком та донькою. Фото: Getty Images

Як і Крус, задіяна у благодійній діяльності. Одна з тем, якою опікується Хайєк, насильство над жінками. На жаль, з подібним стикалася і сама актриса. Хайєк заявляла про переслідування та сексуальні домагання з боку Харві Вайнштейна під час зйомок "Фріди".

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