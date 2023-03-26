Зірки "Маска Зорро" 25 років по тому: якими є зараз Антоніо Бандерас і Кетрін Зета-Джонс (фото)

Персонажі легендарної картини про Зорро відомі на весь світ і продовжують зніматись у кіно

Пригодницький фільм "Маска Зорро" про легендарного майстра плаща та шпаги вийшов на екрани в 1998 році. Картина викликала фурор у глядачів та була номінована на "Оскар" і "Золотий глобус". Через сім років навіть вийшов сіквел "Легенда Зорро".

За 25 років головні герої "Маски Зорро" помітно змінилися та постаріли. "Телеграф" розповідає, як склалася кар’єра й особисте життя Антоніо Бандераса, Кетрін Зета-Джонс та Ентоні Хопкінса і який вигляд вони мають зараз.

Антоніо Бандерас — Алехандро Мур’єтта/Зорро № 2 (62 роки)

Іспанський актор та режисер отримував високі нагороди та номінації, серед яких премія Канського кінофестивалю, "Оскар", "Золотий глобус". Виділити найпомітніші проєкти із фільмографії зірки непросто. "Інтерв’ю з вампіром", "Чотири кімнати", "Відчайдушний", "Евіта", "Біль і слава", "Нестримні"…

Актор мав кілька шлюбів. Дев’ять років він був одружений на Ані Лесі. Під час роботи над фільмом "Двоє — це занадто" познайомився з актрисою Мелані Гріффіт, яка стала його другою дружиною. Їхній союз проіснував з 1996 по 2014 роки. Мелані народила акторові доньку Стелу (26 років). Нині у відносинах з Ніколь Кімпел, яка на 20 років молодша за коханого.

Антоніо Бандерасу уже за 60. Фото: Getty Images

62-річний "Зорро" зрідка ділиться кадрами із партнеркою у своїх соцмережах. Ще рідше може опублікувати знімок із донькою.

Ентоні Хопкінс — Дієго де ла Вега/Зорро № 1 (85 років)

Британському акторові (який ось уже як 20 років громадянин США) вже за 80. Його культова роль — серійний вбивця Лектор із "Мовчання ягнят", "Ганнібала" та "Червоного дракона". На рахунку актора чимало премій (два "Оскари" зокрема). "Дракула Брема Стокера", "Тор", "Ной", "Трансформери: Останній лицар", "Батько": кілька позицій з його багатої фільмографії. Також актор захоплюється музикою та живописом.

Молодість актора була досить бурхливою, не обійшлося без проблем із алкоголем. Щоправда, вже понад 45 років Хопкінс дотримується "сухого закону" і є активним учасником спільноти Анонімних алкоголіків з 1975 року.

Ентоні Хопкінс дуже постарів за ці роки

Від першого шлюбу з Петронеллою Баркер Хопкінс має дочку Ебігейл (55 років). Про взаємини з дочкою він вважає за краще мовчати, тому невідомо, чи підтримують вони зв’язок. Вдруге Хопкінс одружився з Дженніфер Лінтон, яка була його адміністраторкою і бухгалтеркою. На жаль, шлюб зазнав краху після майже 30 років. З 2004 року актор одружений з уродженкою Колумбії Стелле Аррояве (їй 67 років). Дружина разом із Хопкінсом створила автобіографічну картину "Вихор".

Кетрін Зета-Джонс — Елена де ла Вега (53 роки)

Британська актриса знялася в десятках відомих картин і неодноразово отримувала престижні кінонагороди, у тому числі "Оскар". Її кар’єра почала блискавично розвиватися після серіалу "Мили бутони травня" в 1991-му. Глядачі можуть знати Зета-Джонс за такими фільмами, як "Чикаго", "Термінал", "Легенда Зорро", "Блудний син", "Скарб нації: На краю історії". Молоде покоління знає актрису як Мортісію Аддамс у хіті "Венздей".

Кетрін Зета-Джонс така ж красуня. Фото: Getty Images

Одна з найяскравіших брюнеток Голлівуду понад 20 років одружена з актором Майклом Дугласом, пара виховує двох дітей — сина Ділана (22 роки) та доньку Керіс (19 років). Акторка іноді ділиться сімейними фотокартками у своїх соцмережах.

Зета-Джонс мала проблеми зі здоров’ям: двічі проходила лікування від біполярного розладу. На тлі депресії у неї погіршилися стосунки з чоловіком, той навіть мав намір подати на розлучення, але криза у їхній парі вже позаду.

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