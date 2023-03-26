Звезды "Маска Зорро" 25 лет спустя: как сейчас выглядят Антонио Бандерас и Кэтрин Зета-Джонс (фото)

Персонажи легендарной картины о Зорро известны на весь мир и продолжают сниматься в кино

Приключенческий фильм "Маска Зорро" о легендарном мастере плаща и шпаги вышел на экраны в 1998 году. Картина вызвала фурор у зрителей и была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус". Спустя семь лет даже вышел сиквел "Легенда Зорро".

За 25 лет главные герои "Маски Зорро" заметно изменились и постарели. "Телеграф" рассказывает, как сложилась карьера и личная жизнь Антонио Бандераса, Кэтрин Зета-Джонс и Энтони Хопкинса и как они выглядят сейчас.

Антонио Бандерас — Алехандро Мурьетта/Зорро № 2 (62 года)

Испанский актер и режиссёр удостоен высоких наград и номинаций, в числе которых премия Каннского кинофестиваля, "Оскар", "Золотой глобус". Выделить самые заметные проекты из фильмографии звезды непросто. "Интервью с вампиром", "Четыре комнаты", "Отчаянный", "Эвита", "Боль и слава", "Неудержиммые".

У актера было несколько браков. Девять лет он был женат на Ане Лесе. Во время работы над фильмом "Двое — это слишком" познакомился с актрисой Мелани Гриффит, которая стала его второй женой. Их союз просуществовал с 1996 по 2014 года. Мелани родила актеру дочь Стелу (26 лет). Ныне в отношениях с Николь Кимпел, которая на 20 лет младше возлюбленного.

Антонио Бандерасу уже за 60. Фото: Getty Images

62-летния "Зорро" изредка делится кадрами с партнершей в своих соцсетях. Еще реже может опубликовать снимок с дочкой.

Энтони Хопкинс — Диего де ла Вега/Зорро № 1 (85 лет)

Британскому актёру (который вот уже как 20 лет гражданин США) уже за 80. Его культовая роль — серийный убийца Лектор из "Молчания ягнят", "Ганнибала" и "Красного дракона". На счету актера немало премий (два "Оскара" в частности). "Дракула Брэма Стокера", "Тор", "Ной", "Трансформеры: Последний рыцарь", "Отец": несколько позиций из его богатой фильмографии. Также актер увлекается музыкой и живописью.

Молодость актера была достаточно бурной, не обошлось без проблем с алкоголем. Правда, уже более 45 лет Хопкинс соблюдает "сухой закон" и является активным участником сообщества Анонимных алкоголиков с 1975 года.

Энтони Хопкинс очень постарел за эти годы

От первого брака с Петронеллой Баркер у Хопкинса есть дочь Эбигейл (55 лет). О взаимоотношениях с дочерью он предпочитает умалчивать, поэтому неизвестно, поддерживают ли они связь. Второй раз Хопкинс женился на Дженнифер Линтон, которая была его администратор и бухгалтером. К сожалению, брак потерпел крах после почти 30 лет. С 2004 года актер женат на уроженке Колумбии Стелле Аррояве (ей 67 лет). Супруга вместе с Хопкинсом создала автобиографическую картину "Вихрь".

Кэтрин Зета-Джонс — Элена де ла Вега (53 года)

Британская актриса снялась в десятках известных картин и не раз получала престижные кинонаграды, в том числе "Оскар". Ее карьера начала молниеносно развиваться после сериала "Милые бутоны мая" в 1991-ом. Зрители могут знать Зета-Джонс по таким фильмам, как "Чикаго", "Терминал", "Легенда Зорро", "Блудный сын", "Сокровище нации: На краю истории". Молодое поколение знает актрису как Мортисию Аддамс в хите "Уэнздей".

Кэтрин Зета-Джонс такая же красавица. Фото: Getty Images

Одна из самых ярких брюнеток Голливуда более 20 лет замужем за актёром Майклом Дугласом, пара воспитывает двоих детей — сына Дилана (22 года) и дочь Кэрис (19 лет). Актриса иногда делится семейными фотокарточками в своих соцсетях.

У Зета-Джонс были проблемы со здоровьем: дважды проходила лечение от биполярного расстройства. На фоне депрессии у нее ухудшились отношения с мужем, тот даже намеревался подать на развод, но кризис в их отношениях уже позади.

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