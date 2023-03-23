МакКонахи постарел: как выглядят звезды ромкома "Как отделаться от парня за 10 дней" спустя 20 лет (фото)

У актеров все неплохо сложилось как в карьере, так и в личной жизни

Нулевые подарили нам много романтических комедий с историями любви, которые полюбились зрителям по всему миру. Такие фильмы, как "Дневник Бриджит Джонс", пересматривают ежегодно. В топе известных ромкомов и "Как отделаться от парня за 10 дней" с Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон в главных ролях.

Картина о любовных перипетиях журналистки Эндри и рекламного агента Бена вышла в 2003 году. В прокате был успех, фильм получил несколько престижных кинонаград. "Телеграф" рассказывает, как за эти 20 лет изменились главные герои "Как отделаться от парня за 10 дней" Мэттью МакКонахи и Кейт Хадсон.

Кейт Хадсон блестяще справилась с ролью журналистки Энди Андерсон. Не зря до начала съемок актриса реально окунулась в жизнь редакции, проведя целый день с шеф-редактором журнала Vogue Анной Винтур. Известность пришла к актрисе после роли в фильме "Почти знаменит" в 2000 году. Ее фильмография начала набирать оборотов – и тут случился вышеупомянутый ромком, собравший в мировом прокате свыше 170 млн долларов. Кроме того, Хадсон знакома зрителям по таким проектам: "Алекс и Эмма", "Модная мамочка", "Ключ от всех дверей", "Он, я и его друзья", "Золото дураков".

Кейт Хадсон: фото раньше и сейчас

"Энди" такая же красотка

Хадсон и сейчас бы могла надеть легендарное желтое платье

Личная жизнь Хадсон тоже бурлила. У нее было несколько романов, один даже дошел до свадьбы (первый муж актрисы, рок-музыкант Крис Робинсон, отец ее первенца Райдера, которому в апреле исполнится 19 лет). Ныне актрисе 43 года, у нее трое детей. Второго сына – Бингема (11 лет) – актриса родила в отношениях с музыкантом Мэттью Беллами. Что касается ее нынешнего статуса, то с осени 2021 года Хадсон помолвлена с бизнесменом Дэнни Фудзикавой. Правда, к алтарю пара не спешит. Их общей дочери Рани уже пять лет.

Актриса активна в социальных сетях. Хадсон не только делится снимками со съемочных площадок, но и публикует теплые семейные фото и ролики.

Мэтью МакКонахи играл Бенджамина Берри. Он на 10 лет старше своей экранной возлюбленной (сегодня актеру 53 года). Специально для роли МакКонахи обучился езде на мотоцикле. Актер начинал с комедийных ролей, с которыми, стоит признать, чудесно справлялся. Однако позже проявил свой талант в более драматических картинах. Фильмы с участием МакКонахи не раз были удостоены наград, как и он сам. "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Далласский клуб покупателей", "Супер Майк", "Интерстеллар", "Джентльмены": неполный перечень из фильмографии звезды.

Мэтью МакКонахи: фото раньше и сейчас

Актеру уже за 50

"Бен" заметно постарел. Фото: Getty Images

Актер считается одним из красавцев Голливуда, при этом является образцовым семьянином. 17 лет назад он познакомился с бразильской моделью Камилой Алвес, спустя шесть лет они официально стали мужем и женой. В браке родилось трое детей: дочь Вида (13 лет), сыновья Леви (15 лет) и Ливингстон (11 лет).

Соцсети МакКонахи преимущественно использует для того, чтобы рассказывать о карьере. А вот приоткрывает дверь в семейную жизнь звезды его супруга Камила на своей странице в Instagram.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что произошло со звездой фильма "Спеши любить" Мэнди Мур. Не все актеры этой картины стали успешными.