МакКонахі постарів: як виглядають зірки ромкому "Як позбутися хлопця за 10 днів" через 20 років (фото)

У акторів все непогано склалося як у кар’єрі, так і в особистому житті

Нульові подарували нам багато романтичних комедій із історіями кохання, які полюбилися глядачам у всьому світі. Такі фільми, як "Щоденник Бріджіт Джонс", переглядають щороку. У топі відомих ромкомів і "Як позбутися хлопця за 10 днів" з Меттью МакКонахі та Кейт Хадсон у головних ролях.

Картина про любовні перипетії журналістки Ендрі й рекламного агента Бена вийшла у 2003 році. У прокаті був успіх, фільм одержав кілька престижних кінонагород. "Телеграф" розповідає, як за ці 20 років змінилися головні герої "Як позбутися хлопця за 10 днів" Меттью МакКонахі та Кейт Хадсон.

Кейт Хадсон блискуче впоралася з роллю журналістки Енді Андерсон. Не дарма до початку зйомок актриса реально поринула в життя редакції, провівши цілий день із шеф-редакторкою журналу Vogue Анною Вінтурою. Популярність прийшла до актриси після ролі у фільмі "Майже знамениті" у 2000 році. Її фільмографія почала набирати обертів — і тут стався вищезазначений ромком, який зібрав у світовому прокаті понад 170 млн доларів. Крім того, Хадсон знайома глядачам за такими проєктами: "Алекс і Емма", "Модна матуся", "Ключ від усіх дверей", "Він, я і його друзі", "Золото дурнів".

Кейт Хадсон: фото раніше і зараз

"Енді" така ж красуня

Хадсон і зараз могла б надіти легендарну жовту сукню

Особисте життя Хадсон теж вирувало. У неї було кілька романів, один навіть дійшов до весілля (перший чоловік актриси, рок-музикант Кріс Робінсон, батько її первістка Райдера, якому у квітні виповниться 19 років). Нині актрисі 43 роки, має трьох дітей. Другого сина – Бінгема (11 років) – актриса народила у стосунках із музикантом Меттью Белламі. Щодо її нинішнього статусу, то з осені 2021 року Хадсон заручена з бізнесменом Денні Фудзікавою. Щоправда, до вівтаря пара не поспішає. Їхній спільній дочці Рані вже п’ять років.

Акторка активна у соціальних мережах. Хадсон не лише ділиться знімками зі знімальних майданчиків, а й публікує теплі сімейні фото та ролики.

Метью МакКонахі грав Бенджаміна Беррі. Він на 10 років старший за свою екранну кохану (сьогодні актору 53 роки). Спеціально для ролі МакКонахі навчився керуванню мотоциклом. Актор починав із комедійних ролей, з якими, варто визнати, чудово вправлявся. Однак пізніше виявив свій талант у драматичніших картинах. Фільми за участю МакКонахі неодноразово були нагороджені, як і він сам. "Лінкольн для адвоката", "Мад", "Кіллер Джо", "Даласький клуб покупців", "Супер Майк", "Інтерстеллар", "Джентльмени": неповний перелік із фільмографії зірки.

Метью МакКонахі: фото раніше і зараз

Акторові вже за 50

"Бен" помітно постарів. Фото: Getty Images

Актор вважається одним із красенів Голлівуду, при цьому є взірцевим сім’янином. 17 років тому він познайомився з бразильською моделлю Камілою Алвес, через шість років вони офіційно стали чоловіком та дружиною. У шлюбі народилося троє дітей: дочка Віда (13 років), сини Леві (15 років) і Лівінгстон (11 років).

Соцмережі МакКонахі переважно використовує для того, щоб розповідати про кар’єру. А ось трохи відчиняє двері до сімейного життя зірки його дружина Каміла на своїй сторінці в Instagram.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сталося із зіркою фільму "Пам'ятна прогулянка" Менді Мур. Не всі актори цієї картини стали успішними.