"Забула" згадати росію: Пенелопа Крус зіткнулася з критикою через заяву про війну в Україні та голод в Африці

Актрисі нагадали, хто насправді винен у зростанні цін на їжу у світі

Іспанська актриса Пенелопа Крус виступила з неоднозначною заявою про те, що через війну в Україні багато дітей в Африці зіткнулися з ризиком голодної смерті. При цьому у своєму виступі вона жодного разу не згадала про те, що війну розпочала росія.

У своєму зверненні, яке було розміщено в її Інстаграмі, актриса заявила, що бідні країни сильно страждають через війну в Україні, а тисячі сімей перебувають на межі голоду.

Крус зауважила, що ціни на світовому ринку продовольства значно піднялися, що для багатьох жителів Африки стало непідйомною ношею. При цьому вона жодного разу не згадує, що відповідальність за цю війну несе росія, а також, що в Україні в прямому розумінні гинуть діти від російських ракет.

Втім, користувачі мережі виправили це і в коментарях вказали на помилки:

"Я з повагою ставлюся до цієї проблеми, але дітей в Україні вбивають ракетами або вони втрачають батьків, стаючи сиротами щодня. Це набагато серйозніше та руйнівніше";

"А українські діти та мирні громадяни, які щодня гинуть від російських та іранських ракет та дронів? Щоб запобігти голоду та стражданням суданських дітей, світ має зупинити російський тероризм та геноцид українського народу!";

"Світ має послабити росію, щоб росіяни не мали сил воювати та вбивати українських дітей. Українці хочуть миру та покарання для російських убивць. Весь світ страждає через росіян", — написали користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, після початку російського вторгнення в Україну, у чорноморських портах виявилися заблокованими мільйони тонн зерна, що підняло ціни на їжу у світі до надхмарних висот. Попри те, що зернова угода за посередництва Туреччини та ООН дозволила знизити напругу на ринку та опустити ціни, ситуація все ще залишається проблемною.