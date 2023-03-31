Как изменились за 17 лет звезды вестерна "Бандитки": фото Пенелопы Крус и Сальмы Хайек тогда и сейчас

Конечно, "бандитки" стали старше за это время, но от красоты актрис все так же захватывает дух

Премьера вестерна "Бандитки" (англ. Bandidas) совместного производства США, Франции и Мексики состоялась в 2006 году. Один из авторов и продюсеров – легендарный Люк Бессон (он же режиссер "Пятого элемента"). В центре сюжета оказываются две главных героини — Мария Альварес и Саре Сандоваль, с ролью которых блестяще справились Пенелопа Крус и Сальма Хайек.

Приключения харизматичных "бандиток" покорили зрителей по всему миру, а неожиданный дуэт-дебют знаменитых актрис имел успех. "Телеграф" рассказывает, как изменились главные героини Пенелопа Крус и Сальма Хайек спустя 17 лет после выхода картины.

Интересно, что актрисы являются не только коллегами. Их связывает многолетняя дружба. Еще в 90-х они подружились, когда Хайек радушно помогала освоиться переселенке Крус в Нью-Йорке. Вестерн о "бандитках" лишь сблизил мексиканку и испанку. Звезды иногда делятся совместными снимками в своих соцсетях, поздравляют друг друга с именинами и радуются карьерным успехам. Посты Хайек и Крус часто сопровождает хештег #BFF (англ. Best Friends Forever – "лучшие друзья навсегда").

Как изменились "Бандитки" Пенелопа Крус и Сальма Хайек: фото тогда и сейчас

Пенелопа Крус — Мария Альварес (48 лет)

Первую популярность испанская актриса получила благодаря трагикомедии "Ветчина, ветчина". После чего ее карьера стремительно развивалась. "Пираты Карибского моря", "Возвращение", "Кокаин", "Ванильное небо", "Ноэль": перечислять успешные картины с участием Крус можно долго. У актрисы десятки наград, в том числе "Оскар" за роль в фильме "Вики Кристина Барселона".

Годы над красотой Крус не власты. Фото: Getty Images

В личной жизни звезды тоже много известных имен. В разное время состояла в отношениях с Томом Крузом, Мэттью Макконахи. С 2007 года у нее завязался роман с еще одним коллегой по актёрскому цеху — Хавьером Бардемом. Они снимались несколько раз вместе, в том числе в 1992 году в картине "Ветчина, ветчина". И вот уже как 13 лет актеры официально женаты. Воспитывают сына Леонардо (12 лет) и дочь Луну (9 лет). Супруги предпочитают не пиариться на семье и не "светят" в соцсетях фотографии детей.

Образцовая пара Голливуда. Фото: Getty Images

Крус активно занимается благотворительностью, в том числе жертвует средства бедным странам. В прошлом году в связи с этой темой попала в скандал из-за неясной формулировки. Актриса сказала, что тысячи жителей Африки на грани голода из-за войны в Украине. Тем не менее, Крус выступает на стороне Украины в борьбе с российским агрессором. Неоднократно делала в своих соцсетях публикации в поддержку пострадавших украинцев.

Сальма Хайек — Сара Сандоваль (56 лет)

Из нелегала Хаейк буквально превратилась в звезду Голливуда, стала первой мексиканкой, которая была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль. Вот лишь несколько известных картин на счету актрисы: "От заката до рассвета", "Фрида", "Одноклассники", "Телохранитель киллера", "Гламурные боссы", "Дом Gucci", "Супер Майк". Звезду неоднократно подозревали в пластике, в частности операции по увеличению груди, но она отрицает этот факт.

Актриса сногсшибательна в любом образе

С 2007 года Хайек вместе с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Воспитывают дочь Валентину, которой сейчас 15 лет. Семья в полном составе иногда появляется на светских мероприятиях. Да и в социальных сетях актриса часто делится совместными снимками с мужем и дочкой.

Актриса с супругом и дочкой. Фото: Getty Images

Как и Крус, задействована в благотворительной деятельности. Одна из тем, которой опекается Хайек, насилие над женщинами. К сожалению, с подобным сталкивалась и сама актриса. Хайек заявляла о преследованиях и сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна во время съемок "Фриды".

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